Gastronomie : "L’Aubrac est devenu une vraie destination", le restaurant Bras rouvre avec de nouvelles têtes à Laguiole

La Toulousaine Manon Teissedre, 23 ans bientôt, est dans son élément, cheffe de partie aux légumes. "On cuisine le légume de quatre façons. Dans de nombreux établissements, le légume est un accompagnement, ici, il est mis en avant." Comme ses collègues, elle relève l’entraide "qui n’est pas comme ça dans toutes les maisons." Une cuisine "vraie, sans fioritures, qui ne suit pas les modes mais le goût" et qui se retrouve dans la gestion du personnel. "Quand on arrive, on dit chef car c’est comme ça que cela se passe dans de nombreux établissements. Ici, quand on dit chef, Régis, responsable de cuisine, répond : "Qui a appelé chef ?" On dit Séba ou Sébastien, Régis, Sergio..." Le lien va de pair avec l’humilité. "Les chefs c’est comme les étagères, plus c’est haut, moins ça sert", rappelle Régis.