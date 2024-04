L’Europe en ligne de mire pour les compétiteurs villefranchois

Laetitia Fenelle est toujours aussi motivée pour la compétition. La licenciée de Judo Villefranche, championne d’Europe et championne du monde vétéran 2019, est en quête d’une nouvelle qualification pour les championnats d’Europe vétérans. Et c’est plutôt bien parti. Au tournoi international de Saint-Aubin-de-Médoc, elle est montée sur la deuxième marche du podium. Prochaine étape, également qualificative pour le championnat d’Europe et le championnat de France, le tournoi d’Auch au mois de mai.

Sur le terrain cette fois des animations, une tradition à Villefranche, c’est le vide-greniers du 1er mai organisé par Judo Villefranche au foirail de la Madeleine. Il rencontre chaque année un grand succès. Rendez-vous est donné à tous les amateurs de chine le mercredi 1er mai prochain. Les visiteurs pourront aussi apprécier un marché aux fleurs, un autre aux voitures d’occasion, un petit-déjeuner aux tripes et une restauration rapide à midi. Pour plus de renseignements téléphoner au 06 21 59 56 65.