VIDEO. "Sa maman va y penser toute sa vie" : le maire de Viry-Châtillon ému aux larmes après la mort du collégien de 15 ans violemment agressé

Le maire, en larmes, a condamné un "drame absolu" : "j'imagine sa maman, dans quel état elle doit être".

L'émotion est palpable à Viry-Châtillon (Essonne) après l'annonce de la mort de l'adolescent de 15 ans violemment agressé jeudi 4 avril 2024. Alors qu'il rentrait du collège, il a été passé à tabac entre deux cages d'escalier et a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Le jeune homme a été opéré en urgence dans la nuit. Il est décédé en début d'après-midi ce vendredi.

Jean-Marie Vilain, maire de Viry-Châtillon, a tenu une conférence de presse, en larmes, près du collège des Sablons où était scolarisé l'adolescent. "Il avait tout pour avoir une belle vie. Et là quelqu'un décide de faire autrement. Les enseignants sont par terre. Ses copains aussi. Puis nous aussi. Sauf que nous, on souffre comme ça... Mais j'imagine sa maman, dans quel état elle doit être".

Le maire a dénoncé un "drame absolu". La gorge nouée, il évoque l'état des proches de l'adolescent. "Sa maman, on lui a tué sa vie. Et sa petite soeur, qui est ici au collège, vous imaginez la vie qu'elle va avoir maintenant ? C'est inommable".

"Vous voyez, je suis ému. Mais moi c'est pas grave. Moi, dans quelques temps sûrement, j'y penserai moins. Sa maman, elle va y penser toute sa vie. C'est elle qui faut supporter maintenant. On doit être avec elle, avec sa soeur".

Le motif encore inconnu

On ignore encore le motif qui a mené à cette agression brutale à Viry-Châtillon. Une enquête a été ouverte pour assassinat et violences en réunion aux abords d'un établissement scolaire. "Les auteurs seront retrouvés et sanctionnés", a réagi la porte-parole du gouvernement, Prisca Thevenot. "Face à ce crime barbare et à la violence, notre société ne pliera pas".

Cette semaine a été marquée par les agressions aux abords de collège. Mardi 2 avril, la jeune Samara a été attendue à la sortie des cours à Montpellier et passée à tabac par des adolescents. Elle a été plongée dans le coma jusqu'à mercredi, et est traumatisée depuis son réveil. Trois mineurs ont été interpellés et auditionnés pour le chef de tentative de meurtre sur mineure de moins de 15 ans, sur fond de harcèlement scolaire extrême.

Nouvelle agression révélée à Tours

De nouveaux faits similaires ont été révélés par nos confrères de La Nouvelle République, à Tours (Indre-et-Loire). Mercredi 3 avril, une jeune fille de 14 ans a été lynchée par cinq autres adolescentes âgées de 11 à 15 ans. Elles ont filmé la scène.

Les forces de l'ordre, qui ont visionné la séquence, ont parlé d'une "extrême violence". La victime a été rouée de claques, de coups de poing et de pied, a été frappée au visage, s'est fait tirer les cheveux, et ressort avec le nez cassé. Il a été prescrit 7 jours d'ITT.

L'adolescente a été conduite aux urgences dans un état grave. Les agresseuses, qui auraient agi à cause d'un conflit amoureux, sont en garde à vue pour vol avec violence en réunion et "enregistrement et diffusion volontaire d'images portant atteinte à l'intégrité de la personne".