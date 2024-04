Violente agression d’un adolescent de 15 ans à Viry-Châtillon : opéré en urgence dans la nuit, le collégien est décédé

L’adolescent violemment agressé en Essonne en rentrant du collège est décédé ce vendredi.

Un adolescent de 15 ans a été violemment passé à tabac alors qu’il rentrait du collège à Viry-Châtillon (Essonne), jeudi 4 avril 2024. Au lendemain de cette terrible agression, le parquet annonce que le jeune garçon est décédé.

Dans un communiqué, il est précisé que l’adolescent avait été opéré en urgence dans la nuit, son pronostic vital était engagé à son arrivée à l’hôpital. "La victime est décédée ce jour en début d’après-midi".

Le motif de l’agression encore inconnu

L’adolescent était scolarisé au collège des Sablons. Entre deux cages d’escalier, il aurait été roué de coups par "trois ou quatre personnes", a raconté le maire Jean-Marie Vilain à nos confrères de RMC. Pour l’instant, le motif de cette agression n’est pas connu.

"Cela fait dix ans que je suis maire, ça me met de l’émotion de me dire que je vis ça, même si je le vis de loin par rapport à la maman […] Je n’ai plus que ça en tête. J’espère qu’on puisse très rapidement comprendre ce qu’il s’est passé".

Une autre brutale agression dans l'Hérault

Une deuxième agression de collégien crée l'indignation cette même semaine en France. Mardi 2 avril, à Montpellier (Hérault), une adolescente de 13 ans était attendue à la sortie des cours par un groupe de jeunes. Elle a été violemment passée à tabac et a été plongée dans le coma.

Samara s'est réveillée mercredi mais reste traumatisée. Trois mineurs ont été interpellés et auditionnés pour le chef de "tentative de meurtre sur mineure de moins de 15 ans", sur fond de potentiel harcèlement scolaire.