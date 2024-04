Sébazac-Concourès. Jean-Charles Vayssettes, fier d’être paysan

Itinéraires Découvertes avait invité Jean-Charles Vayssettes, paysan à Arvieu, pour parler de ce métier qui était, il y a quelques semaines encore, le sujet brûlant de l’actualité.

Jean-Charles et Noélie travaillent tous deux sur l’exploitation La Calmette, ferme familiale. L’exploitation, en bio, s’étend sur 80 ha. La ferme emploie 3,5 équivalents temps plein. Des stagiaires et la famille participent au travail de la ferme. La Calmette a d’abord été exploitée par ses arrière-grands-parents en tant que locataires. En 1965, ses grands-parents acquièrent la ferme et en 1985, c’est son papa qui prend la relève. En 2013, c’est Jean-Charles qui prend la succession. En 2019, la ferme passe en bio avec 300 brebis. Jean-Charles suit des études et devient ingénieur agricole. Il suit des stages et voyage pour découvrir et enrichir ses connaissances (Nouvelle Zélande, Mali, Budapest, Croatie, Irlande…). Noélie voyage aussi. Riche de ces expériences, il rejoint la ferme familiale. Il se diversifie. Brassage de la bière à la ferme, restaurant pour valoriser les produits de la ferme. L’hiver, c’est l’agnelage. Au printemps : sortie des brebis et travail sur l’ordinateur. L’été : travaux des champs et élaboration de la bière, ouverture du restaurant. L’automne : "un petit peu de vacances" grâce à la famille qui prend le relais. Semis.

" On vit au rythme des saisons. On a une qualité de vie. On a un revenu correct (1,5 à 2 SMIC chacun). On travaille pour soi dans un environnement agréable et sécurisé ", exprime-t-il. Outre sa passion pour son métier, ses deux enfants et son épouse, il est adjoint à la mairie de son village, participe activement au comité des fêtes, au sport quilles.

Il reprend la devise de Raymond Lacombe : "Pas de pays sans paysan". Il espère un renouvellement de génération, regrette le prix élevé du foncier pour les jeunes, souhaite une revalorisation du revenu, une amélioration de l’image du paysan et encourage les circuits courts. Son discours donne une image très positive de son métier. Il est fier d’être paysan et le dit !