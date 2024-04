Decazeville. 39 347,63 € récoltés : une soirée pour dire merci

Une rencontre baptisée "Merci Téléthon" a été organisé pour remercier les donateurs et les bénévoles. Une nouvelle fois, Decazeville communauté demeure une place forte de l’organisation et de la générosité en Aveyron.

Organisée par l’association Espoir & Vie Téléthon, la soirée "Merci Téléthon" a réuni de nombreuses personnes, délégués communaux, bénévoles du monde associatif, élus, au Laminoir. C’est un quatuor, formé par Jean-Claude Garcia, Robert Garcia, Éliane Alliguié et Simone Souvervie, qui a annoncé à l’assistance les montants collectés sur les 12 communes du territoire : 39 347,63 €. La soirée a été jalonnée d’anecdotes et de témoignages – dont celui de Lætitia Ouillade (ses grands-parents habitent à Agnac) –, soudant toutes les personnes présentes autour d’une cause commune. Côté chiffres et pour compléter les statistiques, on retiendra que 78 associations ou clubs ont mis sur pied 34 activités. Le total des dons se monte donc à 39 347,63 €, maintenant le territoire en tête parmi les diverses forces qui se mobilisent en Aveyron pour le Téléthon.

Et pour ceux qui auraient encore un doute sur l’implication des bénévoles, des délégués communaux et de la générosité de la population du secteur, depuis 1987, ce sont 1 041 777 € qui ont été récoltés localement ! À l’annonce de ce chiffre, l’assistance du Laminoir s’est levée comme un seul homme et a longuement applaudi. La cérémonie s’est ponctuée par la passe du ballon de rugby, symbolisant le changement d’organisateur, d’Hélène Murat représentant Decazeville à Christine Teulié pour Aubin, qui aura donc en charge l’organisation du Téléthon 2024.

Un dernier mot sur l’animation visuelle, qui a échu à Patrick Innocenti, qui a su rendre la soirée encore plus plaisante à bien des égards.