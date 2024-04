"Cet outil porte ses fruits" : la police municipale de cette ville de l'Aveyron est équipée de caméras-piétons en intervention

Mis en place depuis 2021, un arrêté préfectoral vient de reconduire l’autorisation d’enregistrement vidéo des agents de la police municipale de Villefranche-de-Rouergue. Un dispositif qui "porte ses fruits" indique le maire.

La plupart des Villefranchois ne le savent pas, mais ils peuvent être filmés lors d’une intervention de la police municipale. Depuis 2021, les agents sont équipés d’une caméra-piétons qui permet d’enregistrer leur intervention. Le 28 mars, un arrêté préfectoral a renouvelé ce dispositif de sécurité.

"Calmer la situation"

"La caméra est activée à l’initiative du policier, qui a l’obligation légale d’avertir les personnes filmées au préalable", indique Rudy Rousselle, responsable de la police municipale. "C’est un outil qui nous accompagne dans notre travail et permet parfois de calmer la situation et d’instaurer un dialogue. Les gens ne se comportent pas toujours pareil quand ils savent qu’ils sont filmés".

La caméra enregistre 30 secondes avant le début de son enclenchement. "Les enregistrements sont conservés pendant une durée de six mois. À l’issue de ce délai, ils sont détruits", précise l’arrêté préfectoral. "Cet outil a porté ses fruits et permet de protéger aussi bien le policier que le concitoyen", commente le maire, Jean-Sébastien Orcibal. Depuis le début du mandat, la mairie a augmenté la présence de la police municipale, avec notamment une hausse des effectifs. Actuellement, l’équipe est composée de sept policiers et deux ASVP. Un recrutement est en cours pour un huitième agent. "Un gros travail a été effectué en Bastide pour combattre le sentiment d’insécurité", réagit Rudy Rousselle.

Un radar mobile, le prochain équipement

Prochainement, un nouveau commissariat municipal doit voir le jour, rue Camille Roques, au cœur de la Bastide. Les agents attendent aussi radar mobile afin de lutter contre les excès de vitesse à Villefranche. "Il y aura un grand plan pour améliorer la sécurité routière", avait déclaré Jean-Claude Carrié, premier adjoint au maire, lors d’un conseil municipal en novembre dernier. "On va devoir faire appel au portefeuille des gens qui ne veulent pas respecter les limitations".