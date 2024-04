Rugby : Rodez, (première) heure de vérité à Caussade, pour l’ultime journée de Fédérale 3

Ce dimanche après-midi (15 h 15) à Caussade, les Ruthénois jouent ni plus ni moins que leur avenir en phases finales, lors d’une dernière journée de Fédérale 3 qui peut leur réserver trois issues.

De ces après-midi accouchant de grandes joies, comme de larmes d’amertume impossibles à sécher. Oui, ce dimanche n’est pas comme les autres dans la jeune histoire du Rodez rugby, le club du piton né sur les cendres du SRA en 2019. D’ailleurs, un bus de supporters sang et or a été affrété pour l’occasion. Direction Caussade et un stade qui doit permettre aux Aveyronnais de poursuivre leur aventure en phases finales. Et les Rouergats comptent bien rendre l’équation mathématique la plus simple possible. Avec un succès, ils resteraient 3es de poule à l’issue de ce dernier match de la phase régulière, qualifiés directement pour les 32es de finale. Si ce n’était pas le cas, il leur faudrait attendre les résultats de leurs deux poursuivants pouvant encore les doubler : Tournefeuille (4e à 2 points) en déplacement chez le dauphin en roue libre Léguevin et La Saudrune (5e à 3 unités) à l’extérieur aussi, face au bonnet d’âne Saint-Sulpice. Avec le risque de basculer en barrage, voire, dans un cas de figure catastrophique, rester à quai d’un printemps à rallonge.

Dominique Alaux : "Pour nous, c’est un 64e de finale"

"Ce match, pour nous, c’est un 64e de finale ", ne cache pas l’entraîneur en chef ruthénois Dominique Alaux. Pour autant, joint cette semaine, le président Stéphane Floirac n’a pas voulu en faire trop. "La semaine est restée classique. On n’a pas de plan Orsec à déclencher, a-t-il dit. On avait deux matches (le premier perdu 16-22 sans démériter samedi dernier face au leader Sort Agout), il fallait en gagner un sur deux. Donc il faut vaincre ce dimanche. La stratégie est assez simple, il n’y a pas de calcul. Et si on joue au même niveau que samedi, il n’y a pas de raison que cela se passe mal."

Nouvelle charnière, huit de devant confirmé C’est osé et assumé. Et pas non plus une grande révolution. Mais par rapport au dernier match, un revers de haute intensité face au leader concassant Sor Agout, les coaches ruthénois ont choisi de changer leur charnière titulaire. Exit donc Riols et Delagnes, qui prendront place sur le banc, pour laisser la place au duo Aigoui – Worczynski, dont, il est vrai, l’entrée, comme d’autres, samedi, a donné certains gages dans le jeu. « L’objectif, c’est de maintenir tout le monde sous pression », explique Alaux. Et cela même s’il laisse à la maison les recrues en première ligne, indisponibles samedi dernier, les frères Falgayrat car il « reconduit le huit de devant, à l’exception de Quiniou qui switche avec Diaz » en 3e ligne aile. À l’arrière, Miquel soigne évidemment toujours son lourd traumatisme au visage et Bernad a été renouvelé ; alors que Dvali, sorti KO contre les Tarnais, laisse sa place au centre à Tanguy Alaux. Bec prend, lui, l’accessit sur le banc. Le XV de départ : Fabre, Andrieu, Stoïan – Schramm, Fiat – Delcayre, Lallour (cap.), Diaz – Aigoui (m), Worczynski (o) – Bel, Alaux, Cazals, Hazin – Bernad.

Remplaçants : Cisternino, Rouquier, Vauthier, Quiniou, Riols, Delagnes, Bec.

Le souvenir du match aller… et du barrage face à Rivesaltes

D’autant que les Caussadais, 7es, n’ont plus rien à craindre ni à espérer. Ils ont même déclaré forfait en équipe B. Pour autant, ce n’est pas de manière à rassurer Alaux. "Même s’ils n’ont effectivement plus rien à jouer, je n’ai aucun doute sur leur capacité et leur envie de nous empêcher de gagner, détaille-t-il, avant de renchérir : Ce doit même être un objectif pour eux de nous faire tomber. Ils étaient venus gagner chez nous à l’aller (28-29) et s’étaient montrés heureux. À nous de récupérer ces points-là ! "

La montée ? "Bien sûr que c’est toujours l’objectif"

Devenus capitaux pour la suite, la qualification, directe ou pas, n’étant ainsi pas une fin en soi. Car même si au gré des hauts et, surtout, des bas de la saison ruthénoise, les ambitions ont fluctué ; maintenant que le sprint final est une réalité, la finalité n’a pas changé depuis cet après-midi du 16 avril 2023 et le barrage perdu face à Rivesaltes (9-20) à la sortie duquel le président Floirac se projetait déjà sur un objectif de montée en Fédérale 2 au printemps 2024, promise aux 16 clubs atteignant les 8es de finale. "Bien sûr que c’est toujours l’objectif, a-t-il confirmé cette semaine. On ne néglige pas Caussade qui est une très bonne équipe, mais on sait où on veut aller et la route est encore longue." À ses hommes de jouer.