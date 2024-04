CARTE. Météo : l’Aveyron en vigilance jaune orages ce lundi, vers une soirée agitée dans le département ?

Après avoir connu la vigilance jaune vent pendant ce premier week-end d’avril 2024, l’Aveyron connaît le même sort, mais cette fois-ci pour les orages, ce lundi 8. Voici les prévisions.

Après les rafales, les éclairs. L’Aveyron a basculé à deux reprises en vigilance jaune vent, ces samedi et dimanche 6 et 7 avril 2024. Il vire à la même couleur, cette fois-ci pour les orages, en ce premier lundi de vacances de printemps.

De 19 heures à 22 heures

La vigilance jaune orages n’a pas encore démarré dans le territoire aveyronnais. Ce sera le cas dès 19 heures. L’alerte sera plutôt brève, puisque Météo France prévoit une levée de cette alerte dès 22 heures, toujours ce lundi.

L’Aveyron est en vigilance jaune orages, ce lundi 8 avril 2024. Météo France - Capture d'écran

Une soirée mouvementée ?

Selon les prévisions de Météo France, la soirée devrait en effet être agitée dans le département. Les orages sont attendus à l’ouest d’une diagonale allant de Réquista à Laguiole. Des éclairs qui seront accompagnés d’averses.

Soirée agitée en Aveyron, ce lundi 8 avril 2024. Météo France - Capture d'écran

Côté Sud Aveyron, le temps ne sera pas vraiment clément, avec des pluies du côté de Sévérac, Millau, Saint-Affrique ou encore Belmont. Les orages épargneront l’Aveyron dans la nuit, avec seulement des pluies éparses attendues sur la quasi-totalité du secteur aveyronnais.

Jusqu’à 24°C dans la journée

Cette soirée agitée fera suite à une journée plutôt agréable, avec un temps alternant entre soleil et nuages, et des températures grimpant jusqu’à 24°C à Villefranche, 22°C à Entraygues et Espalion, et 20°C à La Salvetat Millau.