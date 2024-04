Champions Cup, Challenge Cup : quatre clubs français qualifiés en quarts de finale, voici le programme

Le premier week-end européen qui anime le mois d’avril au rayon rugby s’est achevé ce dimanche 7 avril 2024. Seulement quatre des dix clubs français en lice pour les huitièmes verront les quarts.

Ces 5, 6 et 7 avril 2024, Champions Cup et Challenge Cup ont offert leurs huitièmes de finale. 10 clubs français étaient en lice pour rallier les quarts.

4/10

Et autant dire que cette première joute européenne du printemps n’a pas vraiment souri aux clubs français. Seulement quatre sont parvenus à se hisser en quarts de finale de Coupe d’Europe. En Champions Cup, La Rochelle a renversé les Stormers (21-22), Bordeaux a balayé les Saracens (45-12) et Toulouse a remporté le duel 100 % Top 14 face au Racing 92 (31-7). Les hôtes de la Paris La Défense Arena ont donc été éliminés, comme Lyon chez les Bulls (59-19).

C'est donc dans la seconde Coupe d’Europe que le championnat de France a sévèrement chuté. Mis à part le succès de Clermont face aux Cheetahs (27-22), c'est un week-end difficile pour les Tricolores. Bayonne a chuté à Edimbourg (33-15) et Castres à Gloucester (30-25). Quant à Montpellier et Pau, ils n’ont pas profité de l’avantage du terrain pour écarter l’Ulster (17-40) et le Connacht (30-40).

Immense choc en quarts, Clermont seul survivant en Challenge

Quatre clubs français seront donc au rendez-vous des quarts de finale de Coupes d’Europe, dont trois en Champions Cup. Et la reine des compétitions européennes de rugby réservera une affiche qui a été la finale des deux dernières éditions : Leinster – Stade rochelais ! Titrés à deux reprises, les Maritimes vont se frotter à l’ogre irlandais pour tenter de passer dans le dernier carré.

Pour Toulouse, ce sera Exeter alors que Bordeaux défiera les Harlequins. Les vainqueurs de ces deux matchs s’affronteront en demi : il pourrait donc y avoir un nouveau duel franco-français, cette fois-ci avec la qualif' pour la finale comme enjeu.

Côté Challenge, Clermont est le seul survivant. Il croisera le fer avec l’Ulster, tombeur du MHR en huitièmes de finale. En demi, ce serait les Sharks ou Edimbourg pour l’ASM.

Quel programme ?

Voici le programme des quarts de finale de Champions Cup et Challenge Cup, avec le tableau du dernier carré (le vainqueur de la première affiche affrontera le gagnant de la deuxième, et ainsi de suite).

Champions Cup :

Toulouse – Exeter

– Exeter Bordeaux – Harlequins

– Harlequins Northampton – Bulls

Leinster – La Rochelle

Challenge Cup :

Sharks – Edimbourg

Clermont – Ulster

– Ulster Gloucester – Ospreys

Benetton – Connacht

Les matchs auront lieu les 12, 13 et 14 avril. Quant au Top 14, il reprendra le week-end suivant.