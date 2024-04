"Offrir une identité culinaire" : à Rodez, sur la place de la Cité, Charles et Charlotte s’installent au Grand Café

Originaire de Bozouls, le couple dans la vie comme au travail vient de reprendre l’affaire fin mars. Il y propose une carte vivante, avec l’objectif d’offrir "une identité culinaire" à cette brasserie historique de la place de la Cité.

À l’aube des beaux jours, le Grand Café, institution de la brasserie ruthénoise, vient de changer de mains. Après sept années à sa tête, Paul Gense a refermé une parenthèse familiale pour partir vers de nouveaux horizons. Et c’est une nouvelle histoire, familiale là aussi, qui s’ouvre : celle de Charles et Charlotte Bru. Marié depuis 2018 et parent de deux enfants, le couple originaire de Bozouls a pris ses quartiers sur la place de la Cité fin mars. Et depuis, "c’est le rush", sourient-ils. Lui est au service, elle en cuisine. Et l’on ne peut pas dire que le duo soit perdu…

"Mon père m'offre encore de bons conseils pour la cuisine"

Car voilà des années, voire même depuis tout petit, qu’il baigne dans le milieu de la restauration. Il suffit d’ailleurs de demander à Charlotte de souffler son nom de jeune fille pour s’en rendre compte : Catusse. Cela ne vous dit rien ? Les Bozoulais pourront vous renseigner ! Car les parents de Charlotte, Yves et Nadine, furent les historiques propriétaires de la Route d’Argent, avant de prendre une retraite bien méritée en 2016… "Mon papa m’offre encore de bons conseils pour la cuisine", sourit la nouvelle propriétaire du Grand Café, qui depuis son plus jeune âge prenait plaisir à se rendre dans les cuisines du restaurant familial, avant de réaliser des études à Saint-Chély-d’Apcher. Et de se diriger vers l’enseignement ensuite, du côté de Villefranche-de-Rouergue au lycée hôtelier Saint-Joseph. Elle y a prodigué de bons conseils durant plus de 10 ans, tout en venant parfois garnir les brigades de quelques maisons célèbres comme le Café Bras à Rodez.

Catusse, un nom de la gastronomie aveyronnaise

"Depuis qu’on s’est rencontré avec Charles, on avait toujours eu dans un coin de notre tête de reprendre une affaire et faire ce qu’on appréciait. Et on voulait absolument trouver quelque chose en centre-ville de Rodez car c’est dynamique et ça offre plusieurs possibilités", souffle-t-elle. Et la complémentarité était toute trouvée, à la vie comme au travail. Car Charles Bru, 39 ans, est lui un spécialiste du service. De toujours dans le métier, il a effectué ses gammes un peu partout en France, de Toulouse à Paris en passant par Val Thorens où les Aveyronnais sont légion lors des saisons hivernales. En Aveyron, il a longtemps travaillé pour Le Méjane à Espalion mais aussi la Route d’Argent à Bozouls, où il a rencontré son épouse. Depuis plusieurs années, il servait du côté de La Compagnie à Rodez.

Une carte vivante de saison

Et aux côtés de Charlotte et d’une équipe "qualifiée" – dans laquelle s’est greffée pour un "coup de main" la sœur de Charlotte, Emmanuelle, histoire de perpétuer une tradition de travail en famille.. –, il a déjà mis un point d’honneur "à offrir une identité culinaire" dans sa nouvelle maison. Avec bien entendu des produits frais, de saison et bien entendu locaux pour la grande majorité. "Notre terroir nous offre tant de possibilités culinaires", rappellent les nouveaux propriétaires qui proposent une carte remaniée quotidiennement, avec trois entrées, trois plats et trois desserts.

Une cuisine de goût à laquelle il est possible de goûter tous les midis du lundi au samedi et les vendredis et samedis pour le dîner. Dans l’attente de la haute saison, à partir du 1er juin, durant laquelle l’établissement sera ouvert midi et soir du lundi au samedi.