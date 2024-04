Tennis : break contraint pour le tournoi international de Rodez en 2024 !

C’est une réelle institution dans le calendrier sportif aveyronnais en même temps qu’au sein des instances du tennis français depuis 1995 ; mais en octobre prochain, la compétition rassemblant les futurs grands champions mondiaux de la discipline durant une semaine à Vabre ne pourra pas avoir lieu faute d’homologation de l’ITF. La cause ? Des infrastructures en état de vétusté avancée.

Ce n’est pas faute d’avoir prévenu. D’avoir allumé des signaux d’alerte. En privé comme en public, sur le ton de l’humour ou de manière grave, comme durant la cérémonie très officielle de clôture de la dernière édition. Mais cette fois, ça y est, il est trop tard. Le couperet est tombé. Froid. Comme une balle qui s’écrase sur la bande du filet pour mourir juste devant. Il n’y aura pas de tournoi international 2024 à Rodez. Son directeur, le Monsieur tennis en Aveyron, créateur de l’évènement en 1995 et « aux affaires depuis 50 ans », agrégateur hors pair des forces vives publiques comme privées, Jean-Jacques Crognier nous l’a confirmé ce lundi matin, lors d’un rendez-vous que nous avons sollicité dans les locaux du comité départemental à Vabre.



« Depuis des années, on était sur la corde raide à cause des installations, en particulier au niveau de l’électricité », dit-il. Un système électrique à bout de souffle pour des lieux inaugurés en 1987 qui avait donné lieu à des sueurs froides en octobre dernier lors de la 29e édition du tournoi, quand des agents de la mairie, propriétaire des lieux, avaient dû intervenir à plusieurs reprises pour remettre « le jus qui n’arrêtait pas de sauter ». « Par chance, il avait fait beau toute la semaine et on avait pu jouer avec la lumière naturelle », se souvient Crognier. Mais la fédération internationale n’a pas oublié, d’autant qu’elle avait déjà eu à identifier un autre souci (majeur). N’homologuant pas un des quatre courts couverts du site après que des travaux de réfection ont été rapidement exécutés mais de manière non conforme aux exigences internationales. « Il y avait une trop grande différence d’accroche », rappelle encore le dirigeant.



La balle dans le camp de la mairie pour l’édition 2025

Battant le fer tant qu’il est chaud, Crognier épaulé par le président de Ligue Philippe Belou vont alors rencontrer le maire Christian Teyssèdre, par ailleurs fidèle soutien comme d’autres représentants de collectivités, dès le mois de novembre. « Il nous a dit : “Ce n’est rien, on va arranger ça” ». Sauf que cinq mois plus tard, rien n’est fait et les 80 à 100 000 euros nécessaires à cet entretien non réalisé et désormais urgent ne sont pas inscrits au budget pour l’année 2024. La date butoir pour l’homologation du tournoi auprès de l’ITF est passée et le dossier renvoyé précise donc que les travaux ne seront pas réalisés à temps. Une mauvaise nouvelle.

Dans un contexte aussi de montée en puissance du club ruthénois À Vabre, le comité départemental et le club ruthénois, le Rodez Tennis Padel, partagent avec science et de bon aloi notamment les quatre courts couverts servant aux tournois international hommes et CNGT féminin. Connaissant un sacré rebond dans sa vitalité globale, le RTP « travaille aussi en étroite relation avec la mairie » pour cette mise à niveau urgente, et voit plus grand, avec notamment la possible « couverture des terrains de padel », glisse son président Stéphane Zielinski. « Il y a un projet plus global à Vabre porté par le club, nous y sommes très attentifs », confirme Olivier Nicolas, mettant en exergue la prochaine réfection des deux courts en terre « sur les propres deniers du club ».



« Oui, on fait l’impasse sur une année, on ne peut pas avoir de budget pour tout le monde en même temps [...] Mais il y a plus grave dans la vie. Je rappelle qu’il y a une guerre à moins de 5 000 km de là. Que ce très beau tournoi ne puisse pas se tenir en 2024 n’est pas dramatique non plus », a d’abord réagi l’adjoint aux sports à la mairie de Rodez, Olivier Nicolas. Convenant de la nécessité des travaux. « Oui, les locaux sont vétustes. Il y a une mise à niveau à faire. On le sait et on travaille de concert avec M. Crognier et le club local (lire plus bas). J’inscrirai les travaux urgents au budget 2025 pour voir le tournoi revenir en 2025, je m’y engage. »



Un mal pour un bien ?

De quoi expliquer l’optimisme aussi de Jean-Jacques Crognier quant à la continuité de son bébé, figure tutélaire de la discipline en Aveyron et au-delà. D’autant que l’historique dirigeant a réussi à conserver la date ruthénoise dans le calendrier, bien que la compétition ne se dispute pas, accréditant fortement la thèse d’un retour à horizon 2025. De quoi permettre également « une réflexion dans la sérénité, pas pressé par le temps » sur le devenir de l’épreuve. Car 2024 est une année élective pour le comité organisateur.Avec un possible renouvellement des équipes. Sans compter une question fondamentale et qui ne date pas d’hier. « Organiser un tel tournoi est-il la mission d’un comité départemental ?, interroge Crognier. Je rappelle qu’à nos débuts, pendant environ 10 ans, le Stade ruthénois était le club support. »

Et de poursuivre : « Nous pouvons être très fiers de ce que nous avons accompli, des joueurs accueillis, à la tenue des compétitions mais aussi l’organisation de conférences restées dans les mémoires ou la mise en avant du sport santé. Mais n’y a-t-il pas besoin aussi d’un nouveau souffle ? » Des pistes de réflexion parmi lesquelles une redescente du niveau 25 000 $ à 15 000 $ semble aussi à l’étude.

Enfin, belle réussite ces dernières années, l’accolement d’un tournoi féminin CNGT, plus haut niveau national. Lui non plus n’aura donc pas lieu en 2024, alors qu’un temps, le club d’Onet a été sondé pour l’accueillir. La vitrine du tennis départemental se trouve plus que jamais à la croisée des chemins.