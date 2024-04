Rignac. Que des victoires pour les footeux !

En déplacement à Castres, les seniors I n’ont pas fait de détail en s’imposant 5 à 1 : Lavernhe (2), Cavalier et Defez (2) ont assuré cette confortable victoire qui permet à l’équipe de gratter la troisième place au classement et de lorgner vers la première grâce à un calendrier qui pourrait s’avérer favorable avec notamment la réception du leader J.E.Toulousaine le 11 mai.

Mais attention, les experts affirment que les objectifs ne s’atteignent pas que dans les matchs jugés décisifs ! Pas de détail non plus pour les U17 qui ont étrillé chez eux Ouest Aveyron 5 à 1 dans un match donné à rejouer car il aurait été initialement interrompu pour causes météorologiques sur insistance des locaux. Large victoire des seniors II qui ont battu Bozouls 4 à 1. Plus petite (2 à 1) mais très importante la victoire des U16 car elle permet de laisser derrière eux deux équipes.

Et dimanche, en déplacement à Naucelle, les féminines ont eu à cœur de compléter le tableau du samedi par une victoire sans appel de 4 à 0.