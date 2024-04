Un "mitraillage de foudre" durant la tempête Pierrick : 25 000 éclairs enregistrés, voici les départements les plus foudroyés

Plus de 25 000 éclairs ont illuminé le ciel en l’espace de six heures, voici où les orages ont été les plus électriques.

La dépression Pierrick a apporté d’importantes perturbations en début de semaine, les orages ont recouvert une partie du pays jusqu’à mardi 9 avril 2024 au matin. Keraunos, l’Observatoire français des orages et des tornades, 25 000 éclairs ont été détectés en l’espace de 6 heures dans la soirée de lundi. Une "activité particulièrement intense pour un mois d’avril". Keraunos parle d’un "mitraillage de foudre" dans certains départements lié à une supercellule particulièrement électrique. Le Pas-de-Calais arrive en tête, 2 803 éclairs ont été comptabilisés de la fin d’après-midi à la soirée de lundi. Ces départements les plus foudroyés Voici les départements qui ont été les plus foudroyés, lundi : Pas-de-Calais : 2 803 éclairs

Somme : 2 382 éclairs

Dordogne : 1 814 éclairs

Yonne : 1 771 éclairs

Seine-Maritime : 1 752 éclairs

Cher : 1 574 éclairs

Lot-et-Garonne : 1 375 éclairs

Eure : 1 359 éclairs

Aube : 1 283 éclairs

Nord : 1 258 éclairs

Creuse : 1 157 éclairs

Gers : 1 091 éclairs

Loiret : 1 043 éclairs

Marne : 779 éclairs

Seine-et-Marne : 771 éclairs

Corrèze : 698 éclairs

Haute-Vienne : 659 éclairs

Oise : 587 éclairs

Hautes-Pyrénées : 459 éclairs

Indre : 406 éclairs

Tarn-et-Garonne : 309 éclairs Le clocher d’une église frappée par la foudre en Aveyron Des orages sont passés par l’Aveyron dans la nuit. Si le département ne fait pas partie des plus foudroyés, un malheureux éclair a frappé le clocher de l’église de la commune de Veyreau. Le sommet de l’édifice a pris feu, l’incendie a grandement fragilisé le monument malgré l’intervention rapide des pompiers. Les flammes n’ont pas eu le temps de se propager à la toiture, ni d’endommager les œuvres dans l’église. Le clocher a néanmoins été réduit en cendres, la croix s’est effondrée. Les cloches menacent désormais de s’effondrer. .