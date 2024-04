Rugby : Decazeville met l'arbitrage à l'honneur

Samedi 6 avril, le club entreprises du Sporting organisait sa traditionnelle soirée, qui avait, cette fois, pour thème l’arbitrage. Anthony Lac, qui officie aujourd’hui en Pro D2, était présent.

C’est devenu une tradition, une soirée incontournable où l’on parle de rugby en toute décontraction, mais sans s’écarter de cette passion. Le club entreprises decazevillois avait convié dans son écrin favori de l’hôtel du Parc de Cransac, samedi dernier, l’ensemble des partenaires du SCD à une soirée autour de l’arbitrage, la veille de la confrontation entre Decazeville et Isle (47-30), qui était également le théâtre du tout aussi traditionnel repas de Promoval à Camille-Guibert.

L’arbitrage est un sujet controversé par moments, passionnel à d’autres, mais il ne laisse personne indifférent. Et à Decazeville, c’est un domaine que l’on connaît, puisque depuis cette saison, un enfant du club, en la personne d’Anthony Lac, dont le frère Boris fait les beaux jours du club en Fédérale 2, officie en Pro D2.

Pour l’occasion, le trio de présidents formé par Christian Mayrand, Jérémy Lac et David Degouille avait également invité le patron des arbitres d’Occitanie, David Rosich. Ce dernier est revenu sur sa carrière comme arbitre de haut niveau en Top 14, notamment. Les échanges ont aussi tourné autour de la compréhension du rôle de l’arbitre, qui est souvent pris à parti ou tout simplement incompris dans les décisions qu’il peut prendre durant un match. Au soutien de son poulain, David Rosich, qui a arbitré pendant plus de dix-huit ans, est venu apporter son expertise de ce métier souvent controversé, mais nécessaire dans un sport où les règles sont parfois sujettes à interprétations et trop compliquées pour le quidam moyen.

"Anthony Lac a tout le potentiel pour évoluer en Top 14"

En accédant au niveau professionnel cette saison à 29 ans, Anthony Lac perce dans le milieu, mais garde la tête sur les épaules lorsqu’on lui parle de Top 14 voire de rencontres internationales : "C’est ma première saison, bien sûr que j’espère arriver à ce niveau, mais cela paraît toutefois prématuré pour l’instant. Il faut déjà se maintenir à ce niveau d’exigence qu’est l’arbitrage professionnel et montrer une certaine maturité et une évolution de son arbitrage. On peut dire que dans deux à trois ans, c’est possible !" Humble, calme, la tête sur les épaules, le Decazevillois n’entend pas griller les étapes mais pour David Rosich, c’est une certitude, "Anthony a tout le potentiel pour évoluer en Top 14."