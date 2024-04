Luc-la-Primaube. Une éco-rando pour nettoyer les chemins

Dans le cadre de la semaine verte organisée par la municipalité de Luc-la-Primaube, Maryse Vacquier a coordonné la participation des 4 clubs de randonnée de la commune : Retraite active, Les Caminaïres, Rand’Oxygène et Rando évasion. Munis de gants, de sécateurs, de cisailles… et de leur gilet jaune, une trentaine d’adhérents divisés en 5 groupes ont arpenté les sentiers autour du lac de La Brienne, de Ruols, de Moussens-Calzins, de Luc-Calzins-La Calmette et de La Primaube-La Capelle Saint-Martin pour ramasser les déchets rencontrés. L’objectif étant de mettre en relation les préoccupations environnementales actuelles et de préserver le terrain de jeu de nombreux passionnés de randonnée pédestre. Le soleil étant au rendez-vous, il régnait une bonne ambiance de travail jeudi dernier, pour ce nettoyage des sentiers de randonnée.