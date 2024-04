Baraqueville. De bons résultats pour les pongistes

Dimanche dernier, le club de Tennis de table de Carcenac-Baraqueville (TTCB) recevait le 4e tour du critérium départemental senior organisé par le comité départemental de tennis de table. Cette journée de compétition sportive a réuni 63 pongistes venus de tous les clubs du département.

Pour ce dernier tour de la saison 2023-2024, victoire en D1 de Frédéric Cambon du Ping club d’Olemps, victoire de Christophe Minidoque du TTCB en D2 et victoire de Florian Puech du PPC Lioujas en D3.

Huit joueurs du TTCB étaient engagés dans la compétition. Le classement pour les pongistes baraquevillois est le suivant : en D1, Grégory se classe 12e et David 14e ; en D2, Christophe décroche la 1re place, André la 5e et Thomas la 21e ; en D3, Dominique finit 3e, Cindy 10e et Nadine termine 22e. Le TTCB tient à remercier la caisse locale du Crédit Agricole de Baraqueville qui au travers de la plateforme "j’aime mon territoire" a permis l’acquisition d’un chariot porte séparations facilitant grandement la mise en place des aires de jeux lors des compétitions.

Contact : ttcbaraqueville@gmail.com