Druelle Balsac. Twirling : l’équipe senior championne d’Occitanie

Les athlètes du club de twirling bâton ont participé aux quarts de finale du championnat de France filière Nationale 2 à Castelnaudary. L’équipe senior se classe première, championne d’Occitanie.

L’ équipe minime se classe cinquième. Laurianne Gendre, notre solo senior, se classe première, championne d’ Occitanie. Le duo benjamin, Paytone Bayart et Djouliann Benhoumeur se classe deuxième.Tous ces athlètes sont qualifiés pour les demi-finales du championnat de France. Le duo junior Isaure Jourda et Oanna Benhoumeur, se classe quatrième, avec deux chutes de bâton, et une blessure au pied, elles ne seront malheureusement pas sélectionnées pour la suite. Direction Blagnac, le week end des 20 et 21 avril pour les quarts filière Nationale 3. Rendez-vous le week- end des 4 et 5 mai, pour la demi-finale du championnat de France à Châtellerault. Bon rétablissement aux deux athlètes blessées.