Rignac. Aides à domicile : des récompenses pour un métier passionnant

Vendredi dernier, une sympathique réunion a permis de mettre en valeur le métier et les missions des aides à domicile, maillon essentiel de la vie quotidienne des personnes en perte d’autonomie. Cette journée a aussi permis de donner de la visibilité à des centaines de milliers de personnes qui prennent soin et accompagnent les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les familles dans leur geste de la vie quotidienne ; de renforcer la prise de conscience collective des Français de ce qu’est la fragilité ; de rappeler à la société ce qu’elle doit à ces professions essentielles ; de reconnaître que ce métier est indispensable pour permettre aux personnes âgées et en situation de handicap de vivre à domicile ; de démontrer, si c’était nécessaire, à tous nos partenaires qu’ils soient élus, institutionnels, associatifs ou privés la nécessité de leur concours pour mener à bien toutes les missions auprès des populations les plus fragiles.

C’était l’occasion de les remercier chaleureusement.