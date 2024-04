Champions Cup, Challenge Cup : nouveau week-end européen pour quatre clubs de Top 14, voici le programme

Nouveau week-end européen côté rugby, ces 12, 13 et 14 avril 2024. Place aux quarts de finale de Champions Cup et Challenge Cup.

Ils étaient dix en huitièmes, ils ne sont plus que quatre en quarts : les clubs de Top 14 encore engagés en Coupes d’Europe de rugby sont bien moins nombreux à mesure que les joutes continentales d’avril se déroulent.

Trois en Champions, un en Challenge

Sur les 10 engagés en huitièmes, cinq l’étaient en Champions Cup. Toulouse a remporté le duel 100 % Top 14 face au Racing 92 (31-7), quand Bordeaux a facilement écarté les Saracens (45-12). La Rochelle a renversé les Stormers (21-22) dans la seule victoire française à l’extérieur lors de ce week-end européen. Comme les Racingmens, Lyon a été éliminé, chez les Bulls (59-19).

Côté Challenge, Clermont est le seul survivant. Tombeur des Cheetahs (27-22), l'ASM sera l’unique représentant tricolore en quarts, après les éliminations de Bayonne à Edimbourg (33-15), de Castres à Gloucester (30-25), de Montpellier contre l’Ulster (17-40) et de Pau face au Connacht (30-40).

Duel au sommet

Parmi les huit affiches de ces deux sessions de quarts de finale, s’il y en a une qui va attirer l’attention, c’est évidemment ce palpitant Leinster – Stade Rochelais. Déjà opposés lors des deux dernières finales de Champions Cup, remportées par les Maritimes, Irlandais et Français se retrouvent cette fois-ci pour une place en demi, à l’Aviva Stadium.

Toulouse recevra, de son côté, Exeter, tandis que Bordeaux accueillera les Harlequins. Si les deux pensionnaires du Top 14 s’imposent, il y aurait alors une confrontation 100 % tricolore en demi-finale. La Rochelle, en cas de qualif', affronterait Northampton ou les Bulls.

Les Clermontois devront écarter le bourreau de Montpellier, à savoir l’Ulster, pour continuer à croire en un sacre dans une compétition qui réussit aux Français, vainqueurs depuis 2021 avec les titres du MHR, de Lyon et de Toulon.

Quel est le programme ?

Si le week-end européen commence dès ce vendredi soir avec le match entre Gloucester et les Ospreys, les clubs français seront sur le pré samedi et dimanche. Voici le programme et les diffuseurs.

Samedi 13 avril

13 h 30 : Clermont – Ulster (Challenge Cup), diffusé sur France 3 et beIN Sports 1

(Challenge Cup), diffusé sur 16 h : Bordeaux – Harlequins (Champions Cup), diffusé sur France 2 et beIN Sports 1

(Champions Cup), diffusé sur 18 h 30 : Leinster – La Rochelle (Champions Cup), diffusé sur beIN Sports 1

Dimanche 14 avril