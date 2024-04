Luc-la-Primaube. Une matinée écocitoyenne de dur labeur pour améliorer le cadre de vie

La municipalité a organisé une semaine verte et une matinée écocitoyenne qui s’adressaient aux élèves des quatre écoles de la commune, aux associations et à l’ensemble des Luco-Primaubois, jeunes et moins jeunes. Le principe était "d’agir ensemble pour le bien-être de tous". Toutes les générations étaient conviées.

La protection du patrimoine naturel et le développement d’actions en faveur de l’environnement restent au cœur de l’engagement de l’équipe municipale. Diverses activités et animations avec des nouveautés étaient proposées : chantiers nettoyage avec les écoles et les associations communales avec collecte de déchets sur l’ensemble de la commune, conférence sur "L’eau au jardin" à la médiathèque ainsi qu’une exposition jusqu’au 2 mai sur "Les arbres" du club photo de la MJC de Rodez.

Le point fort avait lieu samedi dernier. Ludique et pédagogique, cette matinée placée sous le signe de la citoyenneté, de la convivialité et de l’écologie, s’adressait à tous les habitants de la commune. Le rendez-vous était donné dès 9 heures à l’espace animation de Luc, pour la répartition des tâches devant un café et une fouace. Le maire Jean-Philippe Sadoul et Martine Censi, adjointe, à l’initiative de cette journée écocitoyenne et toute l’équipe municipale, ont accueilli et remercié les bénévoles, petits et grands, qui s’étaient donné rendez-vous pour s’inscrire sur l’un des ateliers proposés. De plus, Emmaüs connect a récupéré du matériel informatique et numérique. Une matinée de dur labeur placée sous le signe de la rencontre et de la convivialité avec des gestes écocitoyens pour un quotidien durable, mais tellement riche en partage ! En fin de matinée, après le bilan de l’opération, un vin d’honneur était offert par la municipalité.