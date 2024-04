VIDEO. Après les faux billets de 50 euros, attention aux faux billets de 20 euros qui ont fait leur apparition dans ces deux départements

De faux billets de 20 euros se sont mis à circuler en Corrèze et dans le Cantal en avril. Attention aux arnaques, parfois grossières, et au manque de vigilance.



En décembre 2023, de faux billets de 50 euros ont circulé dans les commerces à l'approche de Noël en Occitanie (Lot, Aveyron notamment) mais aussi dans le Cantal et en Gironde.

Si la fausse monnaie est une arnaque vieille comme le monde, la réapparition de faux billets, principalement de 20 et 50 €, est une réalité, ces temps-ci : en 2022, 376 000 faux billets ont été retirés de la circulation après 347 000 en 2021, le niveau le plus bas de fausse monnaie saisie, selon la Banque centrale européenne (BCE), et 467 000 en 2023. Soit une hausse de 24 % en un an, relève Capital.

En ce mois d'avril, ce sont les faux billets de 20 € qui ont supplantés ceux de 50, et qui ont fait leur réapparition dans des commerces de Corrèze et du Cantal entre le lundi 8 et le mercredi 10 avril, relève La Montagne. En Corrèze, des individus ont entre autres tenté d'écouler des liasses de billets de 20 € ne contenant qu'un seul vrai billet, relève la gendarmerie. Dans le Cantal, ces faux billets ont commencé à circuler la semaine précédente et plusieurs commerçants en ont été victimes.

Moins de 15 € les 300 billets de 20, 50 et 100 €

Les gendarmes conseillent donc de faire preuve de vigilance, les contrefaçons étant parfois grossières, et identifiables grâce par exemple au toucher du papier et au niveau des impressions en relief, mais aussi en examinant le ou les billets suspects par transparenc : la fenêtre-portrait, le filigrane et le fil de sécurité qui deviennent visibles à l'oeil.

Quant aux faux billets, si certaines de ces copies grossières sont même vendues sur internet (comme ici 300 billets de 20, 50 et 100 € pour le prix de 13,95 € -en promo-, ou de meilleure facture, mais avec un détail qui peut passer inaperçu sans vigilance, 20 billets de 20 € "pour le cinéma" à 15 €), d'autres sont en quelque sorte de la "vraie-fausse monnaie", fabriquée en quelque sorte pour l'arnaque, et de bonne qualité... mais qui coûtent plus cher aux malfaiteurs.

Face au retour des faux billets, de nouvelles coupures plus sécurisées devraient être prochainement mises en circulation.