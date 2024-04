Basket-ball : Rodez pris de court pour sa dernière à domicile

Pour leur ultime rencontre à la maison de la saison (Nationale 3), les sang et or ont subi la loi de Mantaille, samedi 13 avril, sans réussir à être assez agressifs pour lui reprendre la main (80-93).

Ce dernier match de la saison à domicile, samedi 13 avril à l’Amphithéâtre, devait être une fête pour Rodez. Mais il a surtout été un ascenseur émotionnel rythmé par une course après le score et conclu par une défaite 80-93.

"Beaucoup de déception, parce que c’était le dernier match à la maison, soufflait Matija Sagadin, l’entraîneur sang et or à la sortie des vestiaires. Et on a fait une belle saison mais, sur les derniers matches, on a été en manque d’envie à certains moments, en manque de réalisme, beaucoup. Et on n’est pas assez agressifs, pas assez dans l’urgence. On court toujours après l’adversaire."

Mantaille a renversé Rodez dans le deuxième quart-temps

S’ils ont voulu donner le ton d’entrée en menant jusqu’à +6, les Ruthénois ont rapidement vu leur élan coupé par Mantaille. Les visiteurs ont recollé aux protégés de Matija Sagadin à la fin du premier quart-temps (22-18), en attendant patiemment leur chance. Et c’est dès la reprise du chrono que les Drômois ont opéré la bascule. Après avoir repris la main, ils ont profité de leur efficacité défensive, neutralisant toutes les tentatives ruthénoises, pour jouer la carte des contres (très) rapides. Une stratégie payante puisque les visiteurs ont signé pas moins de huit points en moins de deux minutes, reléguant Rodez à – 9 au milieu du deuxième quart-temps.

Les Ruthénois n’ont pas réussi à reprendre l’avantage à Mantaille, samedi 13 avril. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Derrière, les sang et ont bien tenté de s’accrocher, mais leur déchet au shoot et l’habileté de Mantaille derrière la ligne des trois points, comme l’avait prévenu Sagadin avant le duel, ont maintenu l’écart plus ou moins autour des dix points. Les visiteurs, notamment portés par leur capitaine Stéphane Sarrazin, monté en puissance au fil de la rencontre (26 points), n’ont vu le danger surgir qu’à l’aube de l’ultime quart-temps.

"On a fait plein de petites erreurs, trop"

Rodez recollait. Égalisait même (69-69, 34e) ! Le tout faisant bouillir les travées de l’Amphithéâtre, jusqu’à ce que la tension monte entre les deux camps sur le parquet à deux minutes du buzzer. Mantaille avait déjà repris neuf longueurs d’avance et le trois points de Pierre-Ismaël Chumiatcher dans les derniers instants n’a rien pu y changer.

"On a eu des gros moments d’absence, des sautes de concentration de la part de certains joueurs qui ne pardonnent pas. Surtout face à une équipe comme celle-là, et on le savait, qui a des shooters partout, soulignait Matija Sagadin. Ils ont été meilleurs que nous. On a fait plein de petites erreurs, trop. Et à ce niveau-là ça ne pardonne pas. "

Rodez a maintenant deux déplacements à réaliser pour boucler sa saison : à Andrézieux-Bouthéon samedi 20 avril, puis à Agde, le 28 avril.