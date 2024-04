Occitanie : désimperméabiliser les sols, réduire sa consommation, la Région mobilise des fonds pour l’avenir de l’eau

Désimperméabilisation des sols ou aide à l’investissement pour encourager les économies d’eau des ménages… Les élus régionaux viennent d’adopter, sur proposition de la présidente Carole Delga, près de 650 000 € d’aides en faveur de la gestion de l’eau.

Les élus régionaux ont validé, vendredi 5 avril 2024, près de 650 000 € d’aides en faveur de la gestion de l’eau en Occitanie. Plusieurs actions sont prévues : désimperméabilisation des sols, aide à l’investissement pour encourager les économies d’eau ou encore accompagnement de la population dans la réduction de sa consommation.

40 M€ par an consacrés à la gestion de l'eau

La Région a constaté être davantage que d’autres exposée aux effets du changement climatique. Elle cherche à en atténuer et en limiter les effets en renforçant sa résilience dans la gestion de l’eau. La région consacre en moyenne 40 M€ par an pour la gestion de l’eau. D’ici 2030, 160 M€ supplémentaires seront mobilisés grâce à l’adoption du Plan Eau régional.

À l’occasion de cette réunion, la Région a acté plus de 650 000 € d’investissements sur plusieurs volets, notamment un appel à projet. Il a vocation à financer 41 projets pour un montant d’études et de travaux de 16 M€ et un soutien régional de 3,90 M€.

Par ailleurs, un accompagnement des habitants à réduire leur consommation d’eau est lancé. La Région étudie la possibilité d’élargir les missions de ses guichets Rénov’Occitanie afin qu’ils puissent apporter des conseils en matière d’économie d’eau. La Région prévoit également la distribution gratuite aux habitants, pour ceux qui le souhaitent, d’un dispositif d’économie d’eau (mousseurs pour robinet ou douchette, réducteurs de débit, etc.). La Région envisage en la matière d’équiper près de 30 000 foyers, d’ici 2030. 200 000 € sont ainsi mobilisés pour lancer ce nouveau dispositif.

La Région Occitanie s’est fixée comme objectif de devenir la première région française en matière de réutilisation avec un objectif de 10 millions de m3 réutilisés d’ici 2030. Dans le but d’y parvenir, la Région élargit le financement des projets de réutilisation d’eau à l’ensemble des eaux non conventionnelles, rendant ainsi la réutilisation d’eaux pluviales, d’eaux grises, d’eaux issues de process industriels à être éligible.