Athlétisme : la Ruthénoise Gwladys Bouzat auréolée d’or au championnat de France de 10 kilomètres

Dimanche 14 avril à Roanne (Loire), la cadette de la section Courir en Lévézou au sein du Stade Rodez athlétisme a été sacrée championne de France du 10 kilomètres, au bout de 36’02 d’effort.

Gwladys Bouzat, la discrète et talentueuse cadette de Courir en Lévezou, évoluant sous les couleurs du Stade Rodez athlétisme, vient d’écrire une ligne d’or dans son déjà très riche palmarès. Sans se laisser impressionner par la tâche que de nombreuses personnes lui sous-entendaient, elle a su gérer et dominer son 10 kilomètres du championnat de France, dimanche à Roanne (Loire).

Partant dans le sas élite – les 135 meilleurs chronos- elle a su se mettre dans le rythme dès le départ. Au premier passage sur la ligne, elle était déjà fort bien placée. Elle a su en garder sous la semelle pour venir signer une somptueuse performance.

Records d’Occitanie, d’Aveyron et meilleure perf’ française de la saison

Elle a franchi la ligne d’arrivée au 30e rang, et surtout première cadette, devenant ainsi la nouvelle championne de France de la catégorie. Son chrono est lui aussi tout élogieux, 36’02’’, gommant avec facilité sa précédente référence de près d’une minute, 51 secondes très exactement. Établissant un nouveau record d’Occitanie, mais battant aussi le record de l’Aveyron cadette, junior et espoir, à seulement trois petites secondes du record senior détenu par Anne-Lise Rousset, et en signant la meilleure performance française de la saison.

La jeune protégée de Benoît Dunet, formée par Olivier Guichard, va maintenant passer en mode récupération avant de reprendre le dur labeur pour les épreuves sur piste.

Juste avant elle, dans la course des juniors, Yonis Dunet (Athlé Vallon-Stade Rodez athlétisme) pulvérisait lui aussi son record personnel, le faisant passer de 33’27’’ à 31’00’’. Il s’est classé 10e au scratch (il y avait en même temps les cadets et les masters), 8e des juniors, un niveau particulièrement élevé, mais également 3e des juniors 1première année, ce qui lui autorise bien d’autres espoirs pour la suite de sa carrière. Lors de cette même course, son papa, Benoît, qui revenait à la compétition après son remarquable "France" de cross, se classait 113e et 10e master M3 dans le temps de 33’38’’.

Prochain rendez-vous pour le hors stade dans quinze jours à Briançon (Hautes-Alpes) avec le championnat de France de course en montagne.