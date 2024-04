Basket-ball : la dernière danse de l’Élan Aveyron

Dimanche 14 avril, à 15 h 30 dans la salle de la Citadelle de La Primaube, les Aveyronnaises reçoivent Saint-Just-Saint-Rambert pour leur ultime match de la saison en Nationale 3, avant d’être rétrogradées en Prénationale la saison prochaine.

Cinq ans après la montée en Nationale 3, une page se tourne pour l’Élan Aveyron. Dimanche 14 avril, à 15 h 30 dans la salle de la Citadelle de La Primaube, cet après-midi, les protégées de Nicolas Flottes vont disputer leur dernier match de la saison, mais aussi leur dernier match à ce niveau.

Car après avoir couru après une première victoire pendant cinq mois, les Aveyronnaises n’ont pas réuni assez de points pour se maintenir et évolueront en Prénationale la saison prochaine. Mais malgré les galères, cette fin de saison met du baume au cœur aux joueuses de l’EAB.

Terminer avec une cinquième victoire

Depuis leur succès 58-46 contre Avignon le 4 février, elles ont signé trois autres victoires, dont la dernière il y a tout juste une semaine contre Saint-Jean-de-Muzols (66-38). Alors pour leur dernière danse, qui plus à domicile, les blanc et bleu comptent bien ajouter un succès à leur compteur pour terminer cette aventure avec le sourire.

"On est dans une bonne petite dynamique, s’il pouvait y avoir encore trois ou quatre matches après, on serait contents", sourit Nicolas Flottes. Mais c’est bel et bien face à Saint-Just-Saint-Rambert (7e), déjà maintenu, que l’EAB va boucler la boucle.

Ce sera d’ailleurs la der de la jeune Paula Solier (14 ans) avec le maillot de l’entente, avant qu’elle ne quitte les vestiaires du pôle espoir de Toulouse pour ceux du pôle France (à l’Insep, Paris), dont elle vient de réussir les tests d’entrée. "Le seul départ sûr pour l’instant", précise l’entraîneur, qui va discuter de la suite avec son groupe à partir de la semaine prochaine, une fois que l’ultime buzzer aura retenti.

Le groupe : Terral, Goulignac, Gal, Hautcolas, Routhe, Bouissou, Solier, Gueye, Sincholle, Gras.