Des zèbres et des crimes : "Souriez C théâtre" sur la scène des Estaques de Decazeville

La 14e édition du festival "Souriez C théâtre", organisé par le foyer populaire Saint-Roch, débutera, vendredi 19 avril, dans la salle des Estaques.

Une nouvelle édition du festival "Souriez C théâtre" aura lieu durant deux week-ends consécutifs sur la scène de la salle des Estaques, toujours à l’initiative du foyer populaire Saint-Roch.

Les trois coups seront frappés vendredi 19 avril, à 21 heures, les "Scèn’iors" de la compagnie Bruit de couloir de La Primaube joueront "Télé-première", une série de sketchs humoristiques sur nos petits travers bien humains qui fera rire ou sourire les spectateurs.

En effet, le public est invité dans un studio de télévision. Aurore, la présentatrice animera l’émission "Télé Première" et lui fera découvrir la vie d’un village à travers des reportages à la médiathèque, à la pizzeria, à la mairie, … et l’horoscope de chacun.

Samedi 20 avril à 21 heures et dimanche 21 avril à 15 heures, deux équipes de la compagnie locale "Le loup, le renard et la belette" proposera deux représentations : "Les sous de Bruxelles" et "Kilt ou double". Deux pièces qui n’engendrent pas la mélancolie.

Histoire de zèbre

En première partie de soirée, "Les sous de Bruxelles", une comédie de Jacky Goupil où le maire réunit le conseil municipal car la ville de Saint-Bouzigues de Croquignol est accusée de maltraitance sur le zèbre du zoo.

Or, ce zèbre attirait de nombreux touristes puisqu’il avait pour particularité d’avoir des rayures horizontales. Outre une amende conséquente, la commune se voit privée des aides du Parlement européen. En deuxième partie de soirée, "Kilt ou double", une comédie de Patrick Stephan. Dans celle-ci, tout commence bien, si bien pour William, le majordome du château de lady Gladys Mackintosh, sa patronne partant en voyage amoureux à Venise. Il comptait bien en profiter en faisant venir sa petite amie, la sulfureuse Jane. Mais l’arrivée de Richard, le neveu français de Gladys, se faisant passer pour le propriétaire du château auprès de son amie Delphine ainsi que l’arrivée d’un architecte et de sa compagne vont contrarier ses plans.

Vendredi 26 avril, à 21 heures, le "Théâtre à moudre" d’Onet le Château jouera "Le coupable est dans la salle". Cette comédie policière saura tenir les spectateurs en haleine jusqu’au dernier moment. Samedi 27 avril, à 21 heures et dimanche 28 avril à 15 heures, les deux autres équipes de la compagnie "Le loup, le renard et la belette" présenteront au public "Vie scolaire" et "Ça vous tente ?". Le rire et la détente seront encore au rendez-vous.

Tarifs : 8€ (adulte) et 6€ (enfant jusqu’à 10 ans). Pass adulte (18€) et pass enfant (12€). Entrées pour un spectacle et les pass sur place. Renseignements au 06 58 26 36 92 ou au 06 48 10 38 04.