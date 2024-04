Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Réunion de lancement des projets d’aménagements de l’espace public

La mairie a sélectionné les architectes et bureaux d’études Dessein de Ville et Groupe Merlin pour réaliser la maîtrise d’œuvre des projets d’aménagements de plusieurs rues et espaces publics du centre-ville.

Une réunion publique de lancement de ce projet a été organisée jeudi dernier à la salle de l’Éveil cinéma où de nombreux habitants étaient venus y assister. Cette réunion a permis de présenter son déroulement et d’échanger sur les principes de ces aménagements futurs et, de présenter l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sillonnera le centre-ville dans les semaines et mois à venir. Dans un premier temps, les maîtres d’œuvre devront travailler sur un schéma directeur des aménagements, pour donner une cohérence architecturale à l’ensemble des travaux qui se dérouleront sur plusieurs années. Les travaux interviendront ensuite par tranche. Une première tranche est prévue dès la fin d’année, sur les rues d’Auronne, Rogery et du Ravieux. Suivront ensuite rapidement les rues de la Rivière et Sannié. Les autres secteurs de travaux seront programmés dans les prochaines années en fonction des capacités financières de la commune et des autres projets à intégrer aux espaces publics.

Dans les jours et semaines avenir, des réunions de concertation se dérouleront entre les maîtres d’œuvre et les habitants.