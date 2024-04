Rugby : le Sporting decazevillois se sépare de Tim Bowker

Le club du Bassin a décidé de ne pas conserver l’entraîneur pour la prochaine saison.

Arrivé il y a cinq ans avec Anthony Julian pour entraîner le Sporting, Tim Bowker ne sera pas conservé la saison prochaine par le club decazevillois. Apprécié de tout le monde au club pour son sourire, sa gentillesse mais surtout son professionnalisme, Tim Bowker a un bilan plus que positif en tant qu’entraîneur, puisqu’il a participé, largement, à faire remonter le club en Fédérale 2, en mai 2022.

Un choix qui semble avoir été difficile à prendre pour les présidents Patrick Malpel et Frédéric Mathou. "La décision a été dure à prendre. Il faut restructurer l’encadrement et le niveau sportif. Et, bien sûr, parvenir à une maîtrise du budget du club", indique Frédéric Mathou, presque gêné de devoir se séparer d’un de ses entraîneurs.

S’il semble que du côté recrutement, le Sporting s’active à trouver des joueurs afin de renforcer l’effectif. Le club annonce également qu’à la rentrée, les rênes de l’entraînement seront confiées à Anthony Julian et Etienne Rous, qui œuvrent déjà cette saison.

