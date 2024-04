Basket-ball : une page se tourne pour l’Élan Aveyron

En terminant la saison sur une cinquième victoire (62-52) – et une troisième de suite –, dimanche 14 avril, les Aveyronnaises ont bouclé leur aventure en N3 avec le sourire, après cinq saisons à ce niveau, et malgré la descente en Prénationale. Elles terminent avant-dernières de leur poule en reléguant Avignon à la place de lanterne rouge au buzzer.

Quelques larmes ont perlé sur le parquet de la salle primauboise de la Citadelle, dimanche 14 avril. "Pas de grand discours, pas de retraite, on rattrapera le coup s’il y a en", promettait l’entraîneur de l’Élan Aveyron, Nicolas Flottes, au micro et entouré de ses joueuses. Après une saison qui a mis au défi leur esprit de compétitrices, leur moral et leur ténacité physique, les Aveyronnaises ont terminé la saison sur une bonne note.

En battant 62-52 Saint-Just-Saint-Rambert, la bande à Audrey Hautcolas a signé sa cinquième victoire de la saison, et la troisième de suite. Une mince consolation pour les basketteuses qui, quelques mois après avoir assuré leur maintien en N3 plutôt confortablement, ont enchaîné les revers et les déceptions pendant cinq mois. Ces succès à la saveur démultipliée n’ont pas suffi aux blanc et bleu pour conserver leur place dans la division. Et à la rentrée, c’est en Prénationale qu’elles évolueront, tout en tournant une page de cinq saisons en N3.

"Il n’y avait rien d’écrit"

"De ces cinq saisons, je garde beaucoup de fierté parce qu’il n’y avait rien d’écrit. Quand j’ai pris l’équipe, on était 7e en Prénationale. On doit jouer le maintien et on monte dès la première année. On a fait de belles saisons", résumait Nicolas Flottes, le sourire aux lèvres en regardant la foule et ses protégées dispersées dans la salle. "Je retiens beaucoup de voyages et de partage, je retiens beaucoup de positif, je retiens tout le noyau dur qu’on a créé, car beaucoup ne sont pas que coéquipières mais des amies grâce à ce sport", énumérait Laura Sincholle, cadre de l’équipe, en fouillant dans ses souvenirs. La poste intérieur de l’EAB a d’ailleurs été longtemps frustrée en début de saison : à l’infirmerie avant même la première journée, elle ne pouvait épauler ses coéquipières.

Lucie Gal (ci-dessus) et ses partenaires ont terminé la saison par un succès, dimanche 14 avril à La Primaube. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Une situation partagée par Justine Goulignac, qui s’est blessée face à Riorges, le 15 octobre. "C’était hyper-frustrant. Mais après, quand on voit le niveau, car c’était notre première saison dans cette poule, on s’est dit que c’était même plus fort que dans les Landes ! Mais bon, on a su s’adapter à la fin de la saison", soulignait-elle tout en manifestant ses espoirs pour le prochain exercice.

"Cette saison, ça n’a pas voulu sourire sur plein de choses. Mais c’est une belle page qui se tourne, on verra pour la page d’après, ajoutait Flottes. On va prendre le temps de bien réfléchir à ce que veulent les filles, à ce qu’on veut, à ce que veut le club. Voir nos jeunes aussi, car elles sont l’avenir. " Et en plus d’avoir déjà permis à des basketteuses en herbe de faire leurs premiers pas dans la cour des grands, l’EAB a vu Paula Solier (14 ans) s’épanouir dans ses rangs et décrocher son billet d’entrée pour le pôle France. Sur les traces d’une certaine Leïla Lacan, qui pourrait être la première Aveyronnaise draftée cette nuit (voir pages 18-19).

Si on ne sait pas qui sera dans le groupe pour évoluer en Prénationale la saison prochaine, l’EAB a dit au revoir à Paula Solier, qui vient d’être sélectionnée pour rejoindre le pôle France à la rentrée. Centre Presse Aveyron - Jean-Louis Bories

Au bout de ces 22 matches, les mauvais moments sont passés en arrière-plan. "Je suis content. Je suis fier des filles et qu’elles aient été jusqu’à ce niveau de détermination jusqu’à la dernière seconde", félicitait Nicolas Flottes. Et en un instant, la joie, la nostalgie et un brin de regret se sont mêlés pour clore ce chapitre, en attendant le prochain.