CARTES. Météo : les températures dégringolent de 10 degrés, vents violents sur le nord, 40 départements en vigilance, dont 3 en orange

Les temps et les températures vont retrouver des normales de saison, ce lundi 15 avril.



Vous avez profité de ce week-end estival des samedi 13 et dimanche 14 avril ? Si oui, tant mieux, parce que le temps sur la France va devenir tout à fait normal pour un mois d'avril. Ce lundi 15, les températures vont dégringoler d'une dizaine de degrés en journée par rapport au week-end, exception faite du littoral méditerranéen et du sud-est de la France qui s'en tirent mieux.

Le matin, les températures minimales sont comprises entre 6 et 10 degrés sur un tiers nord et 8 à 13 degrés plus au sud, jusqu'à 13 à 16 degrés au bord de la Méditerranée. Les maximales retrouvent des valeurs plus proche des normales saisonnières avec 12 à 17 degrés dans le Nord et 16 à 22 dans le Sud, jusqu'à 23 à 28 dans le Sud-Est. Il fera au mieux 17 degrés en Aveyron, 19 à Toulouse.

Quant au soleil, il sera plus discret ce lundi, et la pluie fait son retour dans beaucoup de régions. On retrouve des averses pouvant être orageuses du Centre-Est au Nord-Est le matin, et quelques pluies sur le Sud-Ouest. Des éclaircies résistent vers le Centre et dans le Sud-Est. Le vent va se renforcer à la mi-journée, en particulier sur le nord.

Renata souffle sur le nord

Dans l'après-midi et jusqu'après 18 heures, le dépression Renata va souffler sur le nord de la France, des Côtes-d'Armor à l'Alsace en passant au sud de la région parisienne. De puissantes rafales de vent entre 60/80 km/h voire 90/100 km/h localement sur le nord des Hauts de France. 31 de ces départements sont placés en vigilance "vents violents, dont trois en orange :

la Somme

le Pas de Calais

le Nord

Dans le Sud-Ouest, de petites pluies sont à craindre sous un ciel variable dans l'après-midi, avec un risque d'orages sur les Pyrénées. La Tramontane soufflera aussi au pied des Pyrénées.

D'autres départements connaissent une vigilance autre que le vent :

les 6 départements alpins en vigilance jaune avalanches

les Pyrénées-Atlatiques, les Pyrénées-Orientales et les Hautes-Pyrénées en vigilance jaune pour les orages

la Charente-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais, l'Aisne, l'Oise, l'Aube et la Marne en vigilance jaune pour les crues