Champions Cup, Challenge Cup : il ne reste plus que deux clubs français, voici le programme des demi-finales

Deux des quatre clubs français en lice en quarts de finale des Coupes d’Europe ont réussi à se hisser dans le dernier carré. Voici le programme.

Ils étaient 10 à figurer en Coupes d’Europe de rugby avant ces deux week-ends d’avril : les clubs de Top 14 encore engagés dans les joutes continentales ne sont désormais plus… que deux !

Toulouse et Clermont seuls survivants

Après un premier week-end de printemps européen qui avait vu le nombre de représentants français passer de dix à quatre, le chiffre a encore baissé lors des quarts de finale qui se sont tenus ces 12, 13 et 14 avril 2024. Seuls Toulouse et Clermont, larges vainqueurs d’Exeter (64-26) et de l’Ulster (53-14), verront les demis. Les Stadistes en Champions Cup, et l’ASM en Challenge Cup.

Face aux ogres du Leinster dont ils étaient la bête noire, les Rochelais n’ont malheureusement pas fait le poids cette fois-ci (40-13). Quant à Bordeaux, la folle remontée face aux Harlequins après avoir accusé 16 points de retard à la pause n’a pas abouti sur une qualification, l’UBB étant battue… d’une petite unité (41-42).

Quel programme pour les demis ?

Alors que le Top 14 pouvait rêver d’une confrontation 100 % tricolore en demi de Champions Cup, assurant ainsi la présence d’un club français en finale, il n’en sera rien : pas de Toulouse – Bordeaux, mais du coup, un Toulouse – Harlequins, qui se disputera d’ailleurs au Stadium.

Pour Clermont, le ticket pour la finale de la petite Coupe d’Europe devra être composté chez les Sharks, meilleure équipe de la phase préliminaire malgré son revers face aux Cheetahs. L’ASM tentera de faire perdurer le règne français en Challenge Cup, un tournoi qui, depuis 2021, est remporté par un club du Top 14 (Montpellier, Lyon, Toulon).

Quand auront lieu les affiches ?

Les championnats sont de retour pour deux week-ends, ces 20 et 27 avril. Ensuite, nouvelle parenthèse européenne pour les demi-finales, qui se tiendront donc début mai. Voici quand auront lieu les affiches :

Champions Cup :

Leinster – Northampton, le samedi 4 mai à 18 heures 30

Toulouse – Harlequins, le dimanche 5 mai à 16 heures

Challenge Cup :