Luc-la-Primaube. Variétés Locales 12 multiplie les activités tout au long de l’année

L’association Variétés Locales 12 qui compte 150 adhérents, a tenu son assemblée générale à l’espace animation de Luc. Les coprésidents François Aigouy et Gérard André ont remercié tous ceux qui donnent de leur temps pour faire vivre l’association en contribuant à la sauvegarde du patrimoine fruitier et à la transformation des fruits des adhérents.

Le groupe se réunit tous les premiers lundis de chaque mois. Ces rencontres permettent de faire vivre l’association, de procéder régulièrement au suivi et à l’entretien du verger (taille, sarclage, épandage de BRF, traitement, éclaircissage, cueillette…).

Au premier semestre, interventions de taille et greffes au collège Saint Viateur pour les 3 sixièmes, à Druelle, Mandailles, Salles-la-Source, Cassagnes, au verger du collège des saisons, Plaine des Balquières avec le lycée La Roque et la mairie d’Onet le Château et à la RAGT de Marcillac. La section de Sébazac a été accompagnée pour la taille de son verger, ainsi qu’au Vibal. Intervention aussi aux jardins partagés de La Primaube avec la participation des élèves de l’école Saint-Jean et enfin quelques journées de taille et d’entretien au verger de Luc.

Durant le deuxième semestre, activité de production de jus à Salles-la-Source présentée par Robert Saules, journées du patrimoine toujours à Salles-la-Source, cueillette de pommes et une dégustation de jus au verger de Luc avec les élèves des écoles Jean Boudou de la Primaube et Saint-Joseph de Luc, participation à Arbre Expo à Baraqueville, à la fête des fruits à Saint-Hippolyte, à la fête de la châtaigne à Laguépie, à la fête des fruits à Salles-la-Source, à la réunion de la commission "identification" de la Fédération à Salles-la-Source.

Composition du bureau : coprésidents Aigouy François et André Gérard, vice-présidents Granier Michel et Baldet Francis, trésorier Saules Robert, trésorier adjoint Revel Robert, secrétaire Almeras Patrick, secrétaires adjoints Brabant Serge et Laporte Olivier.