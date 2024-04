Aveyron : le contrôle technique étendu aux deux-roues et voitures sans permis, comment se préparent les professionnels et les usagers ?

Depuis ce lundi 15 avril, le contrôle technique est désormais obligatoire pour les deux-roues, trois-roues et voitures sans permis. En Aveyron, centres de contrôle et usagers se mettent progressivement à l’œuvre.

Le jour redouté par tant de motards est arrivé. Depuis ce lundi 15 avril, le contrôle technique est désormais obligatoire pour les véhicules de catégorie L, deux-roues, trois-roues et quadricycles lourds et légers (voitures sans permis, quads, buggys). Car après une longue phase de mobilisation, marquée par de nombreuses manifestations des Motards en colère, la loi est désormais entrée en application. Dès ce jour, professionnels comme usagers doivent s’adapter.

Le bal a commencé dès ce lundi. Si pour éviter un engorgement des centres de contrôles techniques, la mise en place de ce dispositif est échelonnée selon la date d’immatriculation (lire par ailleurs), certains motards ou détenteurs de véhicules sont déjà sur le pont.

"15 000 €" d’investissement

C’est le cas du côté de chez Guillaume Canivenq. Le pilote de rallye, propriétaire de deux centres de contrôles accueillait dans ses locaux plusieurs "nouveaux" clients. Comme Maria-Emanuela venue dès aujourd’hui mettre en règle son véhicule sans permis, qui jusqu’alors, ne devait pas apposer cette vignette sur son pare-brise. "Maintenant que la loi est passée, nous n’avons pas le choix ! Autant le faire le plus rapidement, comme ça, on est tranquille", livre-t-elle. 78 points de vérification sont au programme de ce scanner. Soit un peu moins que sur les voitures. Les équipements de sécurité, freins, pneus ou autres phares sont passés au crible.

Installé au pôle automobile, à Onet-le-Château, Guillaume Canivenq a fait le choix d’investir au plus tôt dans son centre, pour être dès le jour J en capacité d’accueillir les véhicules de catégorie L. "On s’est positionnés, notamment pour nos clients qui nous l’ont demandé. On monte dans le train et on verra ensuite", livre-t-il. Car c’est seulement au 15 avril 2025 que l’agrément sera définitivement accordé aux centres de contrôles. "Il faudra consentir à un investissement d’environ 15 000 €", comptabilise Guillaume Canivenq, entre l’achat des différentes plateformes de tests, la mise à jour des logiciels, etc. Une somme onéreuse, pour un parc de véhicules pourtant limité, on compte 2,7 millions de deux-roues en France, contre 41 millions de voitures.

Contrôles plus durs en 2025

Décriée par les collectifs de motards, cette nouvelle réglementation, déclinaison d’une directive européenne datant de 2014, peut-elle toutefois améliorer la sécurité et le bon fonctionnement des engins à deux roues ? Pas nécessairement, selon ce mécanicien moto. "Dans l’ensemble, cette mise en place ne changera pas grand-chose. En termes de fiabilité, les motos sont généralement bien entretenues par leurs propriétaires, analyse Christophe Romieu, à la tête du garage RC réparation à Espalion. Ce qui est certain par contre, c’est que cela risque de freiner les modifications." Avec en ligne de mire l’arrivée de sonomètres et d’accéléromètres dans les centres de contrôles en 2025. Ils pourront vérifier si les brides moteurs et les échappements sont conformes à l’homologation constructeur.

Pour ce qui est du prix, la tarification de ces contrôles est libre pour chaque professionnel. De son côté, Guillaume Canivenq facture les deux-roues 65 €, les quads et les voitures sans permis 75 €, contre 82 € pour une auto conventionnelle.