Basket-ball : Connecticut Sun, dans quoi la Ruthénoise Leïla Lacan met-elle les pieds ?

Dans la nuit du 15 au 16 avril, l’Aveyronnaise Leïla Lacan a été sélectionnée en 10e position du premier tour de la Draft WNBA par le Connecticut Sun.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Connecticut Sun ne parle à personne, ou presque, en Aveyron. Cette franchise a pourtant une histoire tout à fait singulière dans le panel d’équipes de sport aux États-Unis. D’abord créée sous le nom d’Orlando Miracle en 1999, celle-ci a été vendue quatre ans plus tard à la tribu amérindienne Mohegan, qui est ainsi devenue la première à détenir une franchise sportive professionnelle, et a été délocalisée à Uncasville, dans le Connecticut. Une petite ville de moins de 19 000 habitants, qui a pour particularité d’abriter l’un des plus grands casinos des États-Unis, lui aussi détenu par Mohegan, au sein duquel se trouve d’ailleurs la salle de basket.

"L’équipe qui a le plus gagné en play-offs, sans remporter de titre"

Depuis son rachat, le Connecticut Sun est parvenu à se faire un nom en WNBA, en témoignent ses 15 apparitions en play-offs en 21 saisons. Dont quatre finales… perdues. "On est l’équipe qui a le plus gagné de matches en play-offs sans remporter de titre", narre, non sans une autodérision certaine, Antoine Gaven, propriétaire du compte fan francophone "ConnecticutFr" sur X (anciennement Twitter). L’année dernière, l’équipe se faisait éliminer au stade des demi-finales par les New York Liberty de la star des Bleues, Marine Johannès.

Le supporter, installé en Martinique, explique le choix de la franchise coachée par Stéphanie White de drafter Leïla Lacan au premier tour par un effectif déjà au complet pour la saison prochaine et donc pas forcément de besoins immédiats : "Il doit rester deux ou trois saisons de fenêtre de tir pour accrocher un titre avec cette équipe. Après, on partira en reconstruction et Leïla pourrait avoir, pourquoi pas, un rôle à jouer. Je pense que la franchise compte sur elle à moyen terme. C’est un pari sur l’avenir, j’espère qu’elle viendra un jour porter notre maillot."