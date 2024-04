La basketteuse Leïla Lacan draftée en WNBA : une nuit à part aussi pour Nicolas Flottes, entraîneur de l'Élan Aveyron

Cette nuit du 15 au 16 avril 2024, l’entraîneur de l’Élan Aveyron basket s’en souviendra très longtemps.

"C’est la première fois que je vis ça avec une de mes joueuses." Il est 1 heure en France. La Draft ne démarre que dans 30 minutes. Pourtant, Nicolas Flottes est déjà sur le qui-vive. L’entraîneur de l’Élan Aveyron, qui a terminé sa saison et son aventure en Nationale 3 le week-end dernier, a déjà branché sa télévision sur ESPN. La chaîne américaine n’a alors, pour l’instant, d’yeux que pour la star de la soirée, Caitlin Clark, le futur premier choix des Indiana Fever. Lui, ce qu’il attend, c’est Leïla Lacan. Son ancienne joueuse des sélections aveyronnaises jeunes et de la CTC Rouergue Aveyron basket, ancêtre de l’actuel EAB, de qui il est resté très proche. D’ailleurs, il échange alors avec elle par message, en attendant le moment fatidique.

L’impatience à partir du pick 5

1 h 30. La chaîne filiale de la Walt Disney Company lance son générique, c’est parti pour la Draft. Installé sur le canapé de son domicile castonétois, avec un saladier de pop-corn sur la table, Nicolas Flottes ne paraît pas particulièrement stressé. Il faut dire que les premiers "picks", comme les appellent les Américains, ne devraient pas concerner la pépite aveyronnaise. Les minutes passent et lui donnent raison : Caitlin Clark, Cameron Brink, Kamilla Cardoso et Rickea Jackson sont appelées par la boss de la ligue, Cathy Engelbert.

C’est désormais à Dallas de prendre sa décision. Pendant les cinq minutes de réflexion accordées à la franchise, le nom de Leïla Lacan apparaît pour la première à l’écran dans la rubrique "best available", à savoir les meilleurs profils encore disponibles selon les besoins de l’équipe. Il n’en faut pas plus pour faire monter l’adrénaline du coach. "J’y crois ! " Alors quand Cathy Engelbert revient sur la scène de la Brooklyn Academy of Music, il dégaine son téléphone, en mode vidéo, au cas où. Pour être sûr de pouvoir capturer ce moment fort. Raté pour Dallas. Il relance l’enregistrement cinq minutes plus tard avec Washington. Il pense dans un premier temps entendre "Leïla", puis s’aperçoit très vite qu’Engelbert a en réalité appelé "Aaliyah" Edwards… "J’ai eu un battement de cœur ", reconnaît-il. Le stress est de plus en plus palpable pour celui qui espère secrètement que sa protégée atterrisse " à New York ou à Las Vegas ", question de préférence pour ses futures escapades outre-Atlantique.

2 h 31, le verdict tombe : Lacan file finalement du côté du Connecticut. "Peut-être la franchise que je connais le moins, réagit immédiatement Flottes. Mais c’est presque anecdotique. Il fallait juste qu’elle soit choisie. J’espère qu’elle aura l’opportunité d’y aller un jour." Entre deux messages envoyés à la joueuse de 19 ans, le technicien aveyronnais cherche sur internet la moindre petite info sur l’équipe basée à Uncasville, s’empresse de suivre les comptes officiels du club et de partager la nouvelle sur les réseaux sociaux. "C’est top pour Leïla, je suis fier d’elle." Une nuit dont le technicien se souviendra très longtemps !