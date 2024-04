Marcillac-Vallon. Le Sport quilles démarre sa saison

Le Sport quilles marcillacois débutera officiellement sa saison ce dimanche 24 avril. Cette année 15 équipes porteront les couleurs rouge et bleu dans les différents championnats départementaux. Vendredi soir, joueurs et dirigeants se sont retrouvés pour une remise de tenues offertes par leurs fidèles partenaires à l’occasion des 60 ans du club : Intermarché, JPM, Le Liadou du Vallon, boulangerie Falip, garage Vincent Clot, bar des sports, boucherie Bibal. L’agenda des organisations du Sport quilles est déjà bien garni avec trois événements prévus sur le terrain de Kervallon : une manche des écoles de quilles regroupant une trentaine d’enfants du secteur Vallon-Dourdou (mardi 30 avril) ; le challenge du Mansois ouvert à tous et agrémenté d’un repas truite grillée (mardi 7 mai) ; une manche du championnat Vallon-Dourdou qui accueillera près de 300 participant(e) s (dimanche 16 juin).