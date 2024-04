Luc-la-Primaube. Mobilisation exemplaire pour la journée écocitoyenne

Dans le cadre de la semaine écocitoyenne organisée par la commune de Luc-la-Primaube, le village de la Capelle Saint-Martin s’est mobilisé pour nettoyer et embellir les espaces communs. Durant toute la matinée, petits et grands, équipés de tout l’outillage nécessaire, ont traqué et ramassé des déchets dispersés aux abords de l’église et dans les rues du village.

À cette occasion, l’association "Les Amis du Clocher Saint-Martin" a installé au cœur du village une boîte à livres ou chacun pourra emprunter ou déposer un ouvrage. Une belle matinée qui s’est terminée par un repas partagé en toute convivialité.