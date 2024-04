Plus de 286 millions d'euros d'aides de la Pac perçues en un an en Aveyron : pour Jacques Molières "c'est justifié, c'est une agriculture qui produit"

Le président de la chambre d'agriculture de l'Aveyron détaille toutes les raisons qui qui font que les agriculteurs du département bénéficient d'autant d'aides de l'Union européenne.



Plus de 286 millions d'euros d'aides de la Pac pour l'agriculture en Aveyron, département français le mieux doté en la matière, et de loin ? "C'est normal", commente Jacques Molières, le président de la chambre d'agriculture de l'Aveyron. Selon lui, le département cumule tous les facteurs pour recevoir plusieurs types d'aides, parmi les plus importantes distribuées par l'Union européenne. Et il détaille.

L'Aveyron agricole, premier (presque) partout

"C'est le premier département français pour la surface cultivée, avec 520 000 hectares, et un des tout premiers départements de France avec le plus grand nombre d'exploitations agricoles, 7 500, pour plus de 10 000 agriculteurs, énumère-t-il. C'est le premier département ovin de France, le premier département bovin d'Occitanie, le premier département en nombre d'animaux par rapport à la surface. 95 % du département est classé en zone de montagne, et l'ICHN (Indemnité compensatoire de handicaps naturels et spécifiques, versée notamment pour les zones de montagne, NDLR) représente un tiers des aides de la PAC touchées dans le département... Tout ça fait que ce n'est que justifié si c'est l'Aveyron qui arrive en tête en termes d'aides de la PAC."

"Une agriculture qui produit"

Plutôt que pointer d'éventuelles inquiétudes quant à la santé financière des agriculteurs aveyronnais, Jacques Molières préfère mettre en avant "une agriculture qui produit" : "Elle représente un tiers du PIB départemental, 20 % de la production agricole régionale, et à 50 %, c'est une production de qualité, labellisée. C'est aussi le 3e département bio de France, avec des 10% des agriculteurs et 10% des surfaces agricoles qui sont en bio... Et nous sommes aussi le premier département en nombre d'installations d'exploitations."

Grande surface agricole utilisée (SAU), zone de montagne, prédominance de l'élevage, développement du bio... Autant de facteurs qui permettent le cumul des aides de la PAC sur un seul département. "Elles permettent de compenser les différences de coût de production. Avec la PAC qui aide des revenus qui méritent d'être aidés, c'est la production qui est aidée", conclut Jacques Molières.