CARTES. Météo : fraîcheur, giboulées, orages et neige en montagne, attention au verglas dans le centre-est du pays ce mercredi 17 avril

Sept départements du Massif Central et des Alpes sont placés en vigilance jaune ce mercredi 17 avril en soirée pour la neige et le verglas.



"En avril ne te découvre pas d'un fil" : le dicton est on ne peut plus adapté à la météo de ce mercredi 17 avril. Des averses parfois orageuses localement accompagnées de grêle ou de grésil ont touché le nord-ouest de la France dès ce mardi 16 avril en soirée, comme dans la Marne et l'Oise, poussées par un fort vent venu du nord-ouest, qui amènera également des températures encore plus fraîches.

Neige et fraîcheur

Ce mercredi 17 avril, on retrouvera ces giboulées en matinée sur le nord et l'est du pays, jusqu'aux Alpes, mais aussi sur le Massif Central autour du Puy-de-Dome ainsi que sur les Pyrénées, avec de possibles chutes de neige en montagne à partir de 700 m sur les Vosges, 800 m sur le Massif Central, 900 m sur les Alpes et 1 300 m sur les Pyrénées et en Corse, une limite pluie-neige qui remontera d'une centaine de mètres l'après-midi. Seuls l'ouest de la France et le littoral méditerranéen conserveront des éclaircies, avec quelques faibles pluies sous un vent fort, un temps qui persistera dans l'après-midi. De nouvelles averses feront l

De faibles gelées sont attendues sur l'Auvergne et proche des Alpes. Ailleurs les températures minimales sont comprises entre 2 et 6 degrés sur la moitié nord, 6 à 11 degrés dans le Sud, jusqu'à 10 à 15 degrés dans le Sud-Est. Les maximales affichent 10 à 15 degrés en général, pas plus de 15 en Aveyron, 15 à 22 du Sud-Ouest à la Corse, détaille Météo France.

6 départements au nord en vigilance "crues", 7 départements du Massif Central et des Alpes en vigilance "neige et verglas". Capture d'écran - Météo France

Crues, neige, verglas : 13 départements en vigilance jaune

Pour ce mercredi 17 avril à partir de 21 heures, 7 départements sont placés en vigilance jaune pour la neige et le verglas :

Cantal

Puy-de-Dome

Loire

haute-Loire

Isère

Savoie

Haute-Savoie

Arrosés depuis le début de la semaine et encore arrosés ce mercredi, 6 départements du nord de la France restent en vigilance jaune pour les crues :