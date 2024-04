METEO. Vigilance neige-verglas : 10 départements concernés jeudi, voici où il pourrait neiger à basse altitude

Un coup on est en été, un coup on est de retour en hiver, il devrait neiger cette nuit.

Après la vague de chaleur du week-end passé, durant lequel les 30 °C ont été atteints dans le sud et le massif central, une masse d’air froid s’installe cette semaine.

Dans la nuit de mercredi 17 à jeudi 18 avril 2024, 7 départements seront placés en vigilance jaune neige-verglas par Météo France : Cantal, Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Dès jeudi matin, trois autres départements seront aussi concernés par la vigilance neige-verglas, à savoir l’Aveyron, la Creuse et la Corrèze.

Les 10 départements en vigilance jaune neige-verglas ce jeudi. Météo France

Un peu de neige pourrait tomber en basse altitude dès 700 mètres dans ces territoires du Massif central, des Alpes, du Jura et des Vosges. La pluie pourrait être temporairement neigeuse à partir de 300-500 mètres dans la matinée du quart nord-est, "du Grand Est à la Franche-Comté jusqu’au nord du Limousin".

Pic de fraîcheur ce vendredi

Des flocons ne sont pas à exclure vendredi 19 avril 2024, lorsque le pic de fraîcheur est attendu. Les gelées sont surtout craintes en cette fin de semaine en vallée dans le Massif central et les Alpes, localement entre le Limousin et le Centre Val-de-Loire, ainsi qu’en Champagne et en Lorraine.