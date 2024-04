Luc-la-Primaube. Football : l’équipe III s’impose à Druelle

L’équipe III de Luc Primaube Football-club, seule en lice chez les seniors, peut être fière de son parcours en championnat. Les joueurs de Régis Albinet, rendaient visite à leurs homologues de Druelle. Avec quelques cadres sur le gazon, ils ont fait le "job" en s’imposant 5-2. Favoris, ils ont fait parler leur supériorité technique et tactique dès la première mi-temps sifflée sur le score de 3-1 en leur faveur (buts de Yann Mazars, Pierre Boyer et Enzo Déléris).

Cette forte domination s’est concrétisée par deux nouveaux buts en seconde période (buts de Yann Mazars et Marc Barrau). Les Luco-Primaubois ont dépassé la barre des 100 buts et 16 victoires et une défaite au compteur confortent leur place de leader au classement général. Lors de la finale Pitch U13 à Sébazac (photo), les jeunes Luco-Primaubois ont enregistré une victoire contre Villefranche et un nul contre Espoir Foot le matin. L’après-midi fut plus difficile. Une 11e place au final avec beaucoup d’apprentissages sur cette journée.

Les U9 et U11 de LPFC ont participé à la 14e édition de la Champion’s Cup Rekupo à Agde, l’un des tournois les plus importants de France avec 80 équipes et 800 joueurs réunis sur les trois terrains du stade Michel-Millet pendant les deux jours de la compétition. Le premier match fut difficile pour les U11 contre une grosse équipe de Montpellier avec une défaite 5-0.

Ils ont ensuite enchaîné avec deux victoires 1- 0 contre Saint-Jean-de-Vedas et US Albi.

Pour cette étape agathoise, une équipe de chaque catégorie a eu la chance de décrocher son billet pour le tournoi final qui aura lieu à l’Allianz Riviera de Nice les 28 et 29 mai : AS Montarnaud (Hérault) pour les U9, Balma (Haute-Garonne) pour les U11 et Rodez Aveyron Football pour les U15F.

Une grande finale marquée par la venue de cinq clubs professionnels invités en U11 : Nice, PSG, Lens, Metz et Bordeaux.