Decazeville. Zélia Solis monte sur la 3e marche au niveau de l’Occitanie

La gymnaste decazevilloise Zélia Solis n’en finit pas de performer cette saison. Une seule faute lui a enlevé le titre régional, elle se classe tout de même 3e, un exploit.

Dans le gymnase de Colomiers (Haute-Garonne), Zélia performe une nouvelle fois et termine 3e meilleure gymnaste de la région d’Occitanie dans la catégorie Fédérale A 18 ans et plus. Elle a apporté beaucoup d’émotion et de fierté aux dirigeants et coachs de Gym bassin.

En arrivant dans la banlieue toulousaine, on découvre à nouveau ce gymnase qui ferait perdre la tête à plus d’un président de club. L’heure n’est pourtant pas à rêver d’avoir la chance de disposer de telles infrastructures pour s’entraîner mais plutôt de gérer son stress. Après quelques rituels bien connus des gymnastes, les cheveux plaqués, le justaucorps apprêté, place à la concentration, à la maîtrise du corps et du mouvement. Il faut entrer dans une bulle alors que tout s’agite autour de vous et ceci dans un seul but décrocher un titre régional.

Les meilleures gymnastes d’Occitanie ayant été sélectionnées s’affrontent alors aux différents agrès. Et le travail porte ses fruits : Zélia porte haut les couleurs de son club mais aussi celle du département de l’Aveyron en terminant à la 3e place régionale.

Un seul faux pas

Un faux pas lui a fait perdre la 1re place si convoitée. Elle n’a pas de quoi rougir car elle termine juste derrière deux gymnastes montpelliéraines en laissant derrière elle d’autres athlètes de très grands clubs renommés.

Après de nombreuses années de gymnastique dans son club et une passion dévorante pour cette discipline, les études vont la mener certainement vers d’autres horizons, alors elle savoure cette dernière victoire gymnique en individuel.

Voilà plus de quarante ans que le club Gym bassin existe et plus de quarante ans que ses gymnastes sont des challengers pour les grands clubs régionaux. Preuve que la préparation physique et la qualité d’entraînement sont au rendez-vous. Les dirigeants se félicitent de tels résultats et de représenter ainsi le Bassin decazevillois et le département de l’Aveyron à ce niveau régional si exigeant.

Toutes nos félicitations à Zélia et à son entraîneur sans qui les victoires successives de cette excellente saison ne seraient possibles.