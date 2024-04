C'est dans une salle et ce n'est pas sur glace : devinez dans quel sport ces deux Espalionnais se distinguent à Nottingham

Les Espalionnais Damien Salanson et Fabrice Marty ont obtenu la 4e place avec la World Hockey Masters association au championnat du monde en salle à Nottingham (Angleterre).

Cette association regroupe des joueuses et joueurs de hockey en salle de plus de 35 ans, la discipline étant le troisième sport le plus pratiqué au monde. Elle organisait cette année, pour la première fois, une coupe du monde de hockey en salle à Nottingham, qui a regroupé plus de 80 équipes de 35 à 65 ans et près de 1 200 joueurs.

Une équipe de France Masters +45

À l’annonce de cette coupe du monde, Damien Salanson lance l’idée de présenter une équipe de France masculine +45. Il communique, coordonne un groupe, et une équipe se dessine au fil des regroupements, avec un encadrement complet. Le collectif est composé de joueurs venus de la France entière mais aussi de l’étranger (Londres, Berlin). Trois regroupements à Paris et Lille leur permettent de se connaître et de se préparer.

À Nottingham, l’équipe décroche une place en demi-finale en terminant deuxième de sa poule comprenant le Bangladesh, l’Allemagne, l’Australie, et une sélection "monde". Après une courte défaite 3-2 contre le Guyana en demi-finale, l’équipe de France termine 4e derrière l’Angleterre, la Guyane, et l’Allemagne.

Une belle aventure humaine et sportive

Une bien belle aventure pour les deux Espalionnais qui ont fièrement porté le maillot de la France et contribué à cette 4e place mondiale.

Pour atteindre ce dernier carré, tous les deux ont également apporté d’autres compétences au groupe : Damien Salanson en tant que coordonnateur et capitaine et Fabrice Marty en tant que préparateur physique et joueur. Un grand bravo à tous les deux qui ont su mettre au service du collectif France, leur expérience acquise sous les couleurs du Hockey-club d’Espalion. Le deuxième collectif français, une équipe féminine de +40 a obtenu le titre de championne du monde.

L’idée de faire venir le groupe à Espalion est lancée.

Tout sponsor intéressé pour accompagner les France Masters +45 peut contacter le collectif via le site du Hockey-club Espalion. La belle aventure humaine et sportive continue.