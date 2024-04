Espalion. La cité accueille une entreprise d’éco-pastoralisme

Une entreprise du paysage atypique "Eco-pastoralisme12 – Solutions en Eco-pâturage" est créée et vient d’intégrer la pépinière d’entreprises du pôle économique. Cette technique écologique et alternative aux produits chimiques et aux engins mécaniques est peu connue dans le département, même si déjà, quelques entreprises proposent des prestations plus ou moins similaires.

Il s’agit, ici, d’une mise à disposition d’animaux via un contrat annuel avec prestations et services. L’entretien d’espaces verts et d’espaces naturels est réalisé par des animaux herbivores rustiques (ovins, caprins et équins), principalement en Aveyron et dans les départements limitrophes.

Artisans et défenseurs du patrimoine vivant

"Notre engagement est chevillé au corps en faveur de la biodiversité végétale et animale au sens large du terme : sauvegarde, protection et défense, au service de votre image".

Paysagiste et éleveur : la double casquette. Le choix s’est tout naturellement porté sur les races rustiques et patrimoniales adaptées à l’éco-pâturage. Notre patrimoine vivant et commun doit être conservé. Les plantes invasives (ronces, renouées du Japon, ambroisies, …) sont le cheval de bataille de la jeune entreprise, mais aussi la biodiversité et la conservation des races animales domestiques. Les lieux pour l’éco-pâturage et l’éco-pastoralisme : sièges d’entreprises, sites industriels, friches, délaissés routiers, espaces-verts et espaces naturels, prairies, espaces naturels sensibles (ENS), sites Natura 2000, tourbières, pistes de ski, parcs naturels régionaux (PNR), hôpitaux, maisons de retraite, écoles et campus, campings, sites historiques et touristiques ...

Outre les avantages cités, il ne faut pas oublier la réduction des coûts, de 20% à 40% en moyenne, un gain de temps pour le gestionnaire et la création de lien social si important de nos jours.

Des animaux de race rustique : Napal et Nékérane, de race Pottok, originaires du pays basque.