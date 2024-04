Decazeville. Le district se distingue aux championnats de l’Aveyron

Les dirigeants du district de Decazeville font plus que gérer notre secteur, ils jouent égale ment très bien à la pétanque. La secrétaire Marion Kaminski, associée à Sindy Appercé, est parvenue en finale du championnat de l’Aveyron en doublettes féminines. Elles sont à créditer d’un parcours remarquable qui en a surpris plus d’un(e). Sans une baisse de régime lors de l’ultime rencontre, Marion et Sindy auraient pu ramener le titre ayant très bien joué jusque-là.

Au championnat de l’Aveyron en tête-à-tête masculin, Alexis Lacam, le président du district, a délivré lui aussi une très belle performance. Il ne perd qu’en finale, après avoir éliminé des anciens champions départementaux.

Alexis a peut-être rencontré un coup de fatigue et l’éclairage, aux dires de plusieurs spectateurs, n’était pas vraiment au top. C’est fort dommageable pour une rencontre aussi décisive…

Il faut dire aussi que les éliminatoires en tête-à-tête ont été marquées par un graphique quelque peu ubuesque, avec des parties à jouer en plus pour certains compétiteurs, sous une forte chaleur. Quoi qu’il en soit, le Bassin est passé tout près de deux titres.

Ce week-end, 20 et 21 avril, place au championnat de l’Aveyron en doublettes mixtes, à Montbazens.