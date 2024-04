"Mon engagement a été total et sincère" : pourquoi un maire a-t-il décidé de démissionner après 10 ans de mandat ?

Aux commandes de la commune de Mions depuis 2014, dans la métropole de Lyon, Claude Cohen, maire LR, a présenté sa démission.

La journée du samedi 20 avril 2024 a été celle d’une secousse pour les habitants de Mions, dans la métropole de Lyon. Claude Cohen, leur maire (LR) depuis 10 ans, a présenté sa démission.

"Engagement total et sincère"

L’édile l’a d’abord annoncé par la voie d’un communiqué, sur son compte Facebook. "Avec une grande émotion", l’élu a officialisé sa décision. Après avoir exprimé sa "gratitude" suite aux deux élections remportées (2014, 2020), il a assuré avoir exercé la fonction avec un "engagement total et sincère". "Je suis convaincu que le changement ouvrira la voie à un nouveau chapitre pour la municipalité", a-t-il ajouté.

"J’en peux plus"

Auprès de France 3, Claude Cohen s’est un peu plus étalé sur les raisons qui l’ont poussé à trancher. "Un maire a beaucoup de complications à gérer, les dossiers sont très lourds et je pensais que la métropole faciliterait des dossiers, ce qui n’est pas du tout le cas", regrette l’élu.

Celui-ci pointe aussi du doigt, selon nos confrères, la décision de la préfète du Rhône de priver certaines communes, dont Mions, de la possibilité de délivrer les permis de construire.

Enfin, le premier magistrat déplore des "propos antisémites à cause de mon nom et de ma fonction", qui sont "permanents". Dans la soirée de samedi, sur BFM TV, il déplorait : "J’ai régulièrement des Miolands qui me traitent de 'sale juif', donc au bout d’un moment je veux bien tout accepter mais je me suis fait élire pour servir ma ville et mon pays".

Quelle suite désormais ?

Cette décision n’écartera pas Claude Cohen de la vie politique, puisque comme il l’a indiqué sur son message, il restera "membre du Conseil municipal et élu de la Métropole". Quant à la préfecture, elle a jusqu’à deux mois pour acter la démission de l'édile. Toujours selon BFM TV, l’adjoint du maire en charge de la sécurité, Mickaël Paccaud, serait favori pour reprendre le flambeau.