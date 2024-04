Villefranche-de-Rouergue. 4 jeunes du club en stage en vue des sélections pour l’Aveyron

Vendredi 19 avril et samedi 20 avril, le comité départemental de handball organisait un stage pour une sélection de licenciés de – 13 ans, issus de tous les clubs du département. Ces derniers seront amenés à défendre les couleurs de l’Aveyron lors des tournois intercomités. Au HBCV, ce sont 4 jeunes licenciés qui ont eu la chance de se retrouver à Espalion pour ces deux jours sportifs. Lola Manry, Paolo Mahon, Matthéo Monteiro et Arthur Chapelet-Letourneux ont ainsi pu perfectionner leur jeu mais aussi s’initier à l’arbitrage et cultiver la cohésion de groupe. Une expérience riche en rencontres et en jeu qu’ils ne sont pas près d’oublier.