Albert, Aristote… comment vont fonctionner les intelligences artificielles annoncées par Gabriel Attal ?

En marge d’une vague d’annonces faites par Gabriel Attal, ce 23 avril 2024, l’intelligence artificielle a été placée au premier plan.

L’intelligence artificielle a été l’un des points majeurs des annonces faites par Gabriel Attal, ce mardi 23 avril 2024. Déclinée en deux versions, avec Albert et Aristote, à quoi va servir cette IA ?

"Souveraine, française"

Dans le cadre de son déplacement à Sceaux, ce mardi 23 avril 2024, le Premier ministre l’a annoncé : "Nous avons développé une intelligence artificielle souveraine, française, qui va révolutionner nos services publics et que nous mettons désormais au service des Français". Avant d’appeler à "choisir l’IA, pas la subir".

EN DIRECT | Prise de parole du Premier ministre, @GabrielAttal, sur la simplification et la débureaucratisation de l’État. https://t.co/veQljeCF1a — Gouvernement (@gouvernementFR) April 23, 2024

Bienvenue… Albert !

La première s’appelle Albert. Développée par un ingénieur formé dans l’Hexagone, cette IA, destinée aux agents des services publics, offrira plusieurs possibilités : "des procédures plus simples, des délais plus rapides, des réponses plus sécurisées et des politiques plus efficaces. A l’IA les tâches répétitives, à nos agents le relationnel". Et à Gabriel Attal d’insister : "La France est le premier pays européen à inaugurer une IA 100 % souveraine."

Et Aristote ?

En marge de cette annonce, Gabriel Attal a aussi parlé du déploiement d’une IA à la rentrée. Nommée Aristote, elle se tournera vers les étudiants, à qui quiz et évaluations seront proposés pour "améliorer leur taux de réussite en licence". En générant des sous-titres, cette IA offrira aussi la possibilité aux élèves en situation de handicap de suivre les cours.

Ça ne fait que commencer !

C’est littéralement le début d’une vague d’innovations autour de l’IA, puisque le chef du gouvernement a d’ores et déjà prévenu : "Tant et tant d’autres cas d’IA dans nos services publics verront le jour au cours des prochains mois : de la détection des incendies et feu de forêt par drones à la gestion RH des personnels de la fonction publique. La révolution de l’IA dans nos services publics ne fait que commencer !".