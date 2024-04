Ces gestes à connaitre pour ne pas être espionné par votre smartphone

(ETX Daily Up) - Si vous n'y prêtez pas attention, votre smartphone peut rapidement se transformer en nid à espions, avec des logiciels malveillants qui surveillent vos activités ou vous volent des données. Pour éviter que cela n'arrive, il convient de prendre quelques précautions.

Le tout premier réflexe à avoir, est de toujours mettre à jour, régulièrement, son système d'exploitation mobile et ses applications. Cela permet de combler les failles de sécurité déjà connues. Ne téléchargez jamais de pièces jointes ou de documents issus de mails ou de sites douteux. N'installez pas non plus d'applications en dehors de celles proposées sur les Stores officiels d'Apple et de Google.

Il est aussi conseillé d'utiliser un antivirus sur son smartphone, lequel pourra détecter le cas échéant la présence de programmes espions, ainsi qu'un VPN, qui vous protégera des sites malveillants. Attention enfin à bien verrouiller l'écran de votre smartphone, à ne jamais vous en séparer et à ne le prêter à personne. Personne n'est évidemment à l'abri mais ces précautions vous éviteront assurément de gros soucis.

À noter qu'il existe de nombreux signaux d'alerte présageant de la présence d'un logiciel espion sur votre smartphone. D'un point de vue matériel, cela peut se traduire par une surchauffe et une forte consommation inhabituelle de la batterie, des sorties du mode veille ou des redémarrages aléatoires, des bruits étranges pendant les appels téléphoniques, etc. Pour le reste, inquiétez-vous si vos contacts reçoivent des messages suspects de votre part, si votre consommation de données est anormale, si vous recevez des demandes de connexion inhabituelles à vos comptes mails ou à vos réseaux sociaux ou encore si la correction automatique fonctionne bizarrement.

Si ces alertes se cumulent, il est vraiment temps de s'inquiéter et de réinitialiser votre appareil, ce qui aura pour effet de supprimer absolument toutes les données présentes sur l'appareil et de le faire redémarrer en mode usine, c'est-à-dire comme au premier jour. Il suffit pour cela de se rendre dans Paramètres / Système puis Réinitialisation sous Android ou Général / Réinitialiser l'iPhone sous iOS.